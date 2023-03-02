Алтайский атлет стал призёром чемпионата России по пауэрлифтингу

Николай Левин в сумме троеборья взял 595 килограммов

02 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

21-летний бийчанин Николай Левин завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу, который прошёл в Москве.

Больше 100 сильнейших спортсменов страны оспаривали награды в дисциплине "троеборье". Среди участников чемпионата были победители Всемирных игр и многократные чемпионы мира.

Левин при этом впервые выступил во взрослом чемпионате страны. В сумме троеборья он взял вес 595 килограммов: в приседании со штангой – 220, в жиме – 160 и в тяге – 215.