На пути к финалу алтайский борец выиграл четыре поединка

10 февраля 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский атлет завоевал медаль чемпионата России по греко-римской борьбе. Как сообщает "Алтайский спорт", соревнования завершились 9 февраля в Уфе.

В них участвовали сильнейшие борцы со всей страны. Спортсмены боролись за награды в десяти весовых категориях. Виталий Щур из Новоалтайска занял второе место в самом тяжёлом весе – до 130 килограммов. На пути к финалу алтайский борец выиграл четыре поединка – у Дениса Пятигорова из Краснодарского края, москвича Курбана Нажмудинова, Бувайсара Эстемирова из Красноярска и Лом-Али Акаева из Чеченской Республики. Лишь в решающей схватке Щур уступил ещё одному москвичу, титулованному Сергею Семёнову, и стал серебряным призёром турнира.

Ещё двое борцов Алтайского края – Юрий Тапаа и Никита Зубков заняли пятые места в своих весовых категориях.

По итогам чемпионата страны все три алтайских спортсмена включены в состав сборной России.