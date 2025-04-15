Алтайский автомобилист добился компенсации от автоцентра за машину со скрученным пробегом

Мужчина приобрел Kia за 3 млн рублей — оказалось, что ей "срезали" 100 тысяч км

15 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Приборная панель / Фото: unsplash.com

Житель Алтайского края приобрел автомобиль со скрученным пробегом на 100 тысяч км за 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба судов Алтайского края, мужчина смог добиться компенсации.

Автомобилист нашел Kia 2018 года выпуска на одном из сайтов по продаже авто. Автоцентр, в котором он продавался, утверждал, что пробег составляет 81 тыс. км. После покупки авто мужчина обратился в сервисный центр – оказалось, там были записи о техобслуживании машины. В них указана информация о пробеге 85 тысяч километров.

Водитель засомневался и запросил на сайте по проверке автомобилей сведения о фактическом пробеге. Он на самом деле составлял 181 тыс. км. Это подтвердила и компьютерная диагностика в дилерском центре.

Покупатель обратился в Ленинский районный суд с требованием о соразмерном уменьшении покупной цены и взыскании убытков – все они были удовлетворены. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения.