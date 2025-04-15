Алтайский автомобилист добился компенсации от автоцентра за машину со скрученным пробегом
Мужчина приобрел Kia за 3 млн рублей — оказалось, что ей "срезали" 100 тысяч км
15 апреля 2025, 13:00, ИА Амител
Житель Алтайского края приобрел автомобиль со скрученным пробегом на 100 тысяч км за 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба судов Алтайского края, мужчина смог добиться компенсации.
Автомобилист нашел Kia 2018 года выпуска на одном из сайтов по продаже авто. Автоцентр, в котором он продавался, утверждал, что пробег составляет 81 тыс. км. После покупки авто мужчина обратился в сервисный центр – оказалось, там были записи о техобслуживании машины. В них указана информация о пробеге 85 тысяч километров.
Водитель засомневался и запросил на сайте по проверке автомобилей сведения о фактическом пробеге. Он на самом деле составлял 181 тыс. км. Это подтвердила и компьютерная диагностика в дилерском центре.
Покупатель обратился в Ленинский районный суд с требованием о соразмерном уменьшении покупной цены и взыскании убытков – все они были удовлетворены. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения.
13:06:47 15-04-2025
... иногда смотрю Максима Шелкова и его "автозамуты"...
Не удивлюсь если "Автосалон" купил данный авто с уже скрученным пробегом...
(кто в теме о чём я - "+" в карму")
16:21:13 15-04-2025
Шинник (13:06:47 15-04-2025) ... иногда смотрю Максима Шелкова и его "автозамуты"...Н... ну автосалон что то должен делать за свою комиссию - они же все рекламируются что у них только хорошие и проверенные авто. А если они ничего не проверяют - пусть напишут - просто площадка где много б\у машин и мы ни за что не отвечаем.... Чем они тогда лучше базарного перекупа ?
09:57:42 16-04-2025
Kia-вод (16:21:13 15-04-2025) ну автосалон что то должен делать за свою комиссию - они же ... Да по факту ничем, это те же перекупы, только теперь типо под официальной крышей