Уголовное дело бывшего вице-губернатора Алтайского края Кибардина передали в суд
Первое предварительное заседание состоялось 14 апреля
15 апреля 2025, 09:20, ИА Амител
Уголовное дело в отношении бывшего зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина поступило в Пресненский районный суд Москвы. В 2024 году его задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Первое предварительное заседание состоялось 14 апреля. Об этом сообщает "Банкфакс", ссылаясь на данные Мосгорсуда.
Согласно судебной информации, 4 апреля 2025 года уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина передали в суд. Стоит отметить, что статью ему переквалифицировали. Так, при избрании меры пресечения речь шла о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас же в карточке суда упоминается ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
"Не исключено, что обстоятельства расследования могли позволить квалифицировать действия экс-госслужащего как свершившееся преступление, а не приготовление к нему", – отмечает издание.
14 апреля состоялось первое предварительное заседание по делу Кибардина, следующее назначили на 23 апреля. Известно, что процесс проходит в закрытом режиме. Дело экс-зампреда правительства Алтайского края рассматривает судья Александра Авдотьина. Источники "Банкфакса" сообщают, что приговор бывшему вице-губернатору могут вынести без лишних проволочек.
Напомним, о задержании Ивана Кибардина стало известно 17 мая 2024 года. Предполагается, что его могли поймать с поличным 16 мая – якобы при получении от неназванного лица 18 млн рублей. По информации инсайдера, параллельно с задержанием в правительстве Алтайского края могли проходить обыски.
20 мая 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил Кибардина от должности.
"В предварительной постановке оно [уголовное дело] не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере предварительно", – подчеркивал глава региона.
В настоящее время местонахождение бывшего вице-губернатор Алтайского края неизвестно. Официальное сообщение о статусе Кибардина публиковали в июле 2024 года, когда ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до середины октября. Данные о последующих продлениях срока в судебной картотеке не отражались.
По неподтвержденной информации, Кибардина могли этапировать в Барнаул для проведения следственных мероприятий. Процессуальная география по этому делу могла затронуть и Красноярский край, где бывший госслужащий родился, начинал карьеру в государственных органах и дослужился до руководителя аппарата правительства Красноярского края. На этом посту он работал с 2012 по 2018 год, а затем переехал в Алтайский край, где стал вице-губернатором. Инсайдеры не исключают, что в родном городе у него остались связи, которые могли иметь отношение к его деятельности.
09:23:29 15-04-2025
А чо там какого-то замглавы Центрального района поймали? Что там с бухой теткой на Мерсе?
09:23:29 15-04-2025
какой лощеный паренек, изработался наверное
09:27:30 15-04-2025
...Бросил тень на фамилию Тальберг...
09:27:36 15-04-2025
18 млн это года на 3-4 условно тянет
09:46:12 15-04-2025
Гость (09:27:36 15-04-2025) 18 млн это года на 3-4 условно тянет ...
Если бы 18 млрд. было, то да - на 3-4 условных тянуло бы. А тут всего 18 млн. Нет заинтересованности ни у следствия, ни у суда. Можно и на реальные наскочить. Всё зависит от "кати".
09:31:50 15-04-2025
В этой номенклатуре вообще есть нормальные граждане.? Они , по ходу, все под одно лекало сделаны. А "честные" это те, кого просто ещё не поймали.
09:35:47 15-04-2025
А чем Губин занимается?
10:12:36 15-04-2025
Гость (09:35:47 15-04-2025) А чем Губин занимается? ... Говорят, живет затворником, болеет и пишет какие-то песни.
10:15:25 15-04-2025
"Красноярский край, где бывший госслужащий родился, начинал карьеру в государственных органах и дослужился до руководителя аппарата правительства Красноярского края."
а там в это время ПП был некто ВПТ-О, который и дал ему дорогу дальше...
12:35:19 15-04-2025
процесс проходит в закрытом режиме.. кто то, чего то боится..
15:01:07 15-04-2025
В таком возрасте и уже на такой должности.Чего же тебе не хватило?