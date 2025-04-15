Уголовное дело бывшего вице-губернатора Алтайского края Кибардина передали в суд

Первое предварительное заседание состоялось 14 апреля

15 апреля 2025, 09:20, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Уголовное дело в отношении бывшего зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина поступило в Пресненский районный суд Москвы. В 2024 году его задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Первое предварительное заседание состоялось 14 апреля. Об этом сообщает "Банкфакс", ссылаясь на данные Мосгорсуда.

Согласно судебной информации, 4 апреля 2025 года уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина передали в суд. Стоит отметить, что статью ему переквалифицировали. Так, при избрании меры пресечения речь шла о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас же в карточке суда упоминается ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"Не исключено, что обстоятельства расследования могли позволить квалифицировать действия экс-госслужащего как свершившееся преступление, а не приготовление к нему", – отмечает издание.

14 апреля состоялось первое предварительное заседание по делу Кибардина, следующее назначили на 23 апреля. Известно, что процесс проходит в закрытом режиме. Дело экс-зампреда правительства Алтайского края рассматривает судья Александра Авдотьина. Источники "Банкфакса" сообщают, что приговор бывшему вице-губернатору могут вынести без лишних проволочек.

Напомним, о задержании Ивана Кибардина стало известно 17 мая 2024 года. Предполагается, что его могли поймать с поличным 16 мая – якобы при получении от неназванного лица 18 млн рублей. По информации инсайдера, параллельно с задержанием в правительстве Алтайского края могли проходить обыски.

20 мая 2024 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил Кибардина от должности.

"В предварительной постановке оно [уголовное дело] не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере предварительно", – подчеркивал глава региона.

В настоящее время местонахождение бывшего вице-губернатор Алтайского края неизвестно. Официальное сообщение о статусе Кибардина публиковали в июле 2024 года, когда ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до середины октября. Данные о последующих продлениях срока в судебной картотеке не отражались.

По неподтвержденной информации, Кибардина могли этапировать в Барнаул для проведения следственных мероприятий. Процессуальная география по этому делу могла затронуть и Красноярский край, где бывший госслужащий родился, начинал карьеру в государственных органах и дослужился до руководителя аппарата правительства Красноярского края. На этом посту он работал с 2012 по 2018 год, а затем переехал в Алтайский край, где стал вице-губернатором. Инсайдеры не исключают, что в родном городе у него остались связи, которые могли иметь отношение к его деятельности.