Алтайский бизнес все чаще масштабируется с помощью франшизы

Таким образом компаниям удается выйти на новый уровень

08 мая 2024, 09:14, ИА Амител

Предприниматель / Фото: unsplash.com

Что общего у агентства недвижимости и пломбира? И тот, и другой продукт можно продвигать на рынке с помощью франшизы. Как сообщает Business FM* Барнаул, алтайский бизнес все чаще масштабируется таким способом. Например, сеть "Пломбирия" насчитывает уже 21 точку в нашем регионе. За год ее владелец Сергей Жигайлов продал пять павильонов по торговле кофе и мягким мороженым. Новые точки компании появились в Бийске и в Топчихе.

У нас есть четыре формата торговых точек. Это уличный киоск, для торгового центра – островок, автомобиль мороженого на базе "Волги-21" и уличный всесезонный круглогодичный павильон, в котором самый широкий ассортимент представлен. Кофемашины, миксер для молочных коктейлей, более мелкий инвентарь, оборудование – все гарантийное. По сырью все доставляется централизованно – сухие смеси для мягкого мороженого, вафельные стаканчики, рожки, креманки, одноразовая тара брендированная. Утвержден поставщик", – рассказал Жигайлов. Алтайская компания "Династия 24" занимается продажей и покупкой недвижимости. Сейчас она находится на этапе запуска франшизы, рассказал ее руководитель Дмитрий Дворядкин.

"Самостоятельно мы за 10 лет открыли пять филиалов в четырех городах. Планируем дальше открывать свои филиалы, но это дорого, это не быстро. А франшиза позволяет в короткий срок нам масштабироваться и выйти на федеральный уровень. Это, соответственно, совсем другой уровень бизнеса, рекламы, возможности рекрутинга, бренда и прочее, и прочее. На этапе запуска сложности есть. Это новое направление, и, естественно, оно требует методического подхода", – сказал он.Помочь с упаковкой франшизы могут в алтайском центре "Мой бизнес". Свой путь руководитель "Пломбирии" Сергей Жигайлов начал именно там, пройдя обучение по франчайзингу четыре года назад. В марте 2024-го предприниматель вновь поучаствовал в недельных курсах, в процессе которых подал заявку на реконструкцию и продвижение своего сайта. По словам руководителя Алтайского центра МСП Антона Слободчикова, запрос на обучение по упаковке франшизы был большой.

"Более 30 предпринимателей занимались, узнавали о юридических и финансовых особенностях работы с франшизой, анализировали свой потенциал. Кто-то делал шаги уже вместе с центром, пошел в упаковку франшизы. Помимо того, что они самостоятельно продвигаются, мы еще предлагаем им площадки, такие как федеральная площадка BuyBrand, – это выставка франшиз. И есть хороший опыт продажи региональных франшиз на рынок РФ", – сказал Слободчиков.И "Пломбирия", и "Династия" хотят выйти за пределы региона. Статистика для них позитивная. Рынок франчайзинга – это в основном региональные проекты, пишет портал franshiza.ru. Всего же сейчас в России насчитывается около 3,5 тысячи франшиз.

* Business FM ("Бизнес ФМ")