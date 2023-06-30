Алтайский бизнесмен с маузером хотел за миллион купить молчание сотрудника ФСБ

Суд приговорил мужчину к восьми годам десяти месяцам лишения свободы

30 июня 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае предпринимателя осудили за незаконный оборот оружия и покушение на дачу взятки сотруднику ФСБ, сообщает региональный СК.

Житель Славгорода был судим и не имел разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия. При этом в собственности имел карабин MAUSER M03 и травматический пистолет Grand Power T12.

"Мужчина совершил мнимую сделку по продаже оружия своему знакомому, который оформил его на себя. Несмотря на данный факт, предприниматель хранил и перевозил оружие, приобретал через знакомого патроны", – рассказали в ведомстве.

Оружие изъяли. За его возвращение предприниматель предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 1 млн рублей. Однако оперативник отказался.

Суд приговорил бизнесмена к восьми годам десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовал на 3 020 000 рублей.