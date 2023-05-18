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Бывшего высокопоставленного барнаульского силовика вновь заподозрили в мошенничестве

Максима Седишева отправили в СИЗО, а обжаловать меру пресечения его адвокату не удалось

18 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывшим исполняющим обязанности главы отдела по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Алтайскому краю Максимом Седишевым снова заинтересовались силовики. Как сообщает "Банкфакс", 14 апреля в Октябрьский районный суд попали документы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Что стало причиной ареста – неизвестно. Источники считают, что он якобы снова стал фигурантом по делу о мошенничестве. Отмечается, что обжаловать решение адвокату Седишева не удалось, – бывший чиновник продолжает находиться в СИЗО.

Напомним, что в 2011 году Седишев получил приговор по делу о покушении на мошенничество, которое было совершено с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Причиной стала жалоба бизнесмена, с которого он попросил взятку в размере 200 тысяч за покрывательство привлечения к работе иностранцев без разрешений. Кроме того, за эти деньги сотрудник миграционной службы был готов покрывать гастарбайтеров, а именно "защищать" их от административной ответственности.

В результате суд признал Седишева виновным и назначил ему полтора года лишения свободы условно.

Комментарии 5

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Гость

07:28:33 18-05-2023

Там есть законопослушные персонажи ?

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Человек

08:21:06 18-05-2023

Сколько волка не корми ...

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Гость

09:31:04 18-05-2023

Так всё-таки мошенничество или коррупция?

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гость

10:15:18 18-05-2023

эх Макс ...неймется . Такой хороший парень пришел в органы тогда ... , старательный.

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Гость

12:59:49 18-05-2023

То-то в Барнауле в каждом подъезде - новые российские граждане в шароварах и многодетные и тараканов от них

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