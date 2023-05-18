Бывшего высокопоставленного барнаульского силовика вновь заподозрили в мошенничестве

Максима Седишева отправили в СИЗО, а обжаловать меру пресечения его адвокату не удалось

18 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшим исполняющим обязанности главы отдела по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Алтайскому краю Максимом Седишевым снова заинтересовались силовики. Как сообщает "Банкфакс", 14 апреля в Октябрьский районный суд попали документы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Что стало причиной ареста – неизвестно. Источники считают, что он якобы снова стал фигурантом по делу о мошенничестве. Отмечается, что обжаловать решение адвокату Седишева не удалось, – бывший чиновник продолжает находиться в СИЗО.

Напомним, что в 2011 году Седишев получил приговор по делу о покушении на мошенничество, которое было совершено с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Причиной стала жалоба бизнесмена, с которого он попросил взятку в размере 200 тысяч за покрывательство привлечения к работе иностранцев без разрешений. Кроме того, за эти деньги сотрудник миграционной службы был готов покрывать гастарбайтеров, а именно "защищать" их от административной ответственности.

В результате суд признал Седишева виновным и назначил ему полтора года лишения свободы условно.