Алтайский боксёр завоевал золотую медаль юниорского чемпионата Европы

Алтайский боксёр завоевал золото юниорского первенства Европы

04 мая 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский боксёр завоевал золото юниорского первенства Европы. Соревнования среди спортсменов до 18 лет состоялись в столице Армении Ереване с 25 апреля по 3 мая.

В заключительный день турнира рубцовчанин Данил Белевитин занял первое место в категории до 63,5 кг. На пути к титулу рубцовский боксёр одержал победы над бельгийцем армянского происхождения, израильтянином и французом. В решающем поединке за первое место Белевитин в упорной борьбе выиграл у румына Нику Тудорою. Рубцовчанин уступил в первом раунде, но во втором и третьем раундах перехватил инициативу, и в итоге праздновал общую победу.

Как отмечает "Алтайский спорт", после успеха в Ереване Белевитин выполнил норматив мастера спорта международного класса. Также воспитанник спортшколы "Алтайский ринг" стал единственным представителем Сибири в сборной России на первенстве Европы.