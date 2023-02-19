Рубцовский боксер выиграл турнир памяти российских воинов

Соперником алтайского спортсмена в бою за первое место стал представитель Узбекистана

19 февраля 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: "Алтайский спорт"

Рубцовчанин Данил Белевитин стал победителем турнира по боксу, посвящённого памяти российских воинов, погибших в войнах и военных конфликтах. Соревнования проходили с 13 по 18 февраля в спортивном центре "Орлан" города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Как сообщает "Алтайский спорт", в бою за первое место в весе 63,5 кг Данил Белевитин сошёлся с представителем Узбекистана Бобуреком Бобожновым.

Данил Белевитин является спортсменом краевой СШОР "Алтайский ринг".