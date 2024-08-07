Алтайский борец стал победителем международного турнира

В финале он одолел победителя Игр БРИКС

07 августа 2024, 14:55, ИА Амител

Роман Жданов (второй слева) / Фото: "Алтайский спорт"

Роман Жданов, борец из Алтайского края, стал обладателем золотой медали на международном турнире по самбо. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В Кстово Нижегородской области 6 августа завершился турнир по самбо "Мемориал Михаила Бурдикова". В соревнованиях приняли участие около трехсот спортсменов из Белоруссии, России, Казахстана и Южной Кореи.

Роман Жданов, представлявший Алтайский край, завоевал золотую медаль. Он тренировался в Алтайском училище олимпийского резерва и бийской школе самбо.

Роман выступал в весовой категории свыше 98 килограммов. В финале он одержал победу над Кириллом Князьковым, который ранее стал победителем Игр стран БРИКС.