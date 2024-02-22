Алтайский Центр "Мой бизнес" представит в Москве один из лучших проектов

"Навигатор социального бизнеса" вошел в число лучших региональных практик

22 февраля 2024, 12:00, ИА Амител

Центр "Мой бизнес" / Фото предоставлено пресс-службой организации

Центр "Мой бизнес" Алтайского края вошел в число регионов, реализующих лучшие бизнес-практики. Речь о "Навигаторе социального бизнеса", который Центр представит 25-26 февраля на V Всероссийском бизнес-форуме "Мой бизнес".

Форум пройдет в Московской области, участие примут чиновники федерального и регионального уровня, представители институтов развития и банков. Организатором масштабного бизнес-мероприятия выступило российское Министерство экономического развития.

"Навигатор социального бизнеса" – это инструмент поддержки социального бизнеса. Работу с этим видом деятельности Центр "Мой бизнес" проводит совместно с региональным управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. "Навигатор" запустили в 2022 году.

"Это уникальный для региона интернет-портал, который содержит информацию о социальных предпринимателях, их деятельности, партнерских проектах, инвестиционных потребностях и региональных мерах государственной поддержки", – рассказал руководитель Центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.

По его словам, на портале можно познакомиться с конкретными социальными предприятиями и даже напрямую с ними связаться, узнать, что такое социальное предпринимательство и какие виды поддержки предоставляет государство.

"Также через портал можно получить общее представление о том, что такое социальное предпринимательство, быть всегда в курсе событий и актуальных предложений, написать социальному предприятию в режиме реального времени", – подчеркнул Слободчиков.

На форуме пройдет и множество других мероприятий. В рамках деловой программы запланирована пленарная дискуссия "Аккумулирование разнонаправленных ресурсов для расширения мер поддержки МСП". Эксперты, депутаты Госдумы, представители крупнейших бизнес-объединений и государственных фондов обсудят вопросы поддержки МСП, пути решения кадровой проблемы и другие темы.

"Работа вместе с наставниками и федеральным экспертами – это уникальная возможность, когда мы с коллегами со всех регионов можем обсудить управленческие решения по работе с бизнесом, выявить из них самые результативные и привнести в жизнь бизнеса больше энергии и нового опыта", – отметила врио начальника управления предпринимательства Елена Абдулаева.

А уже после форума, 27 февраля, на выставке "Россия" представители алтайской делегации покажут, как создать крутой арт-объект, а также презентуют экскурсию по развитию бизнеса. Этот проект некогда стал лучшим в стране.

Ранее amic.ru рассказывал, что на Алтае поддержкой социального предпринимательства занимается Центр инноваций социальной сферы (подразделение Алтайского фонда МСП). Центр оказывает консультационные услуги, проводит обучение и помогает предпринимателям развивать и продвигать свой социальный бизнес.