Алтайский чиновник нанял подростков на работу и уволил без зарплаты

Девять подростков в возрасте от 14 до 17 лет трудились разнорабочими

19 июля 2023, 12:33, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Республике Алтай бывшего главу поселения будут судить за несколько должностных преступлений, сообщает региональный СК.

Глава села Чоя принял в качестве разнорабочих девятерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые трудились с июня 2022 года по апрель 2023 года.

"Не выплатил им начисленную заработную плату на общую сумму порядка 21 тыс. рублей, нарушив тем самым гарантированное потерпевшим право на вознаграждение за труд", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в июне 2021 года принял на работу местного жителя, которого приговорили к исправительным работам. Однако глава поселения решил, что тот должен ремонтировать его квартиру.

Бывший чиновник вину признал. Его будут судить за "полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев", "превышение должностных полномочий" и "служебный подлог".