Алтайский чиновник нанял подростков на работу и уволил без зарплаты
Девять подростков в возрасте от 14 до 17 лет трудились разнорабочими
19 июля 2023, 12:33, ИА Амител
В Республике Алтай бывшего главу поселения будут судить за несколько должностных преступлений, сообщает региональный СК.
Глава села Чоя принял в качестве разнорабочих девятерых подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые трудились с июня 2022 года по апрель 2023 года.
"Не выплатил им начисленную заработную плату на общую сумму порядка 21 тыс. рублей, нарушив тем самым гарантированное потерпевшим право на вознаграждение за труд", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, в июне 2021 года принял на работу местного жителя, которого приговорили к исправительным работам. Однако глава поселения решил, что тот должен ремонтировать его квартиру.
Бывший чиновник вину признал. Его будут судить за "полную невыплату зарплаты свыше двух месяцев", "превышение должностных полномочий" и "служебный подлог".
12:48:59 19-07-2023
дураки в чиновники не идут))))))))) хитро....ый до безумия
18:54:49 19-07-2023
Феодализм! Что не так-то?