Алтайский чиновник получил штраф за то, вовремя не ответил на запрос СМИ
На обращение он отреагировали только после проверки региональной прокуратуры
14 января 2025, 15:41, ИА Амител
Сотрудника администрации Соузги привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали за то, что он вовремя не ответил на запрос СМИ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.
В сентябре редакция "Банкфакса" направила официальный запрос на имя главы администрации Соузгинского сельского поселения по электронной почте. Однако запрашиваемые данные в установленный законом срок чиновники не предоставили. После этого издание пожаловалось в прокуратуру, которая провела проверку.
По ее результатам администрация все же направила ответ "Банкфаксу". Лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а прокуратура возбудила дело по ст. 5.39 КоАП РФ ("Отказ в предоставлении информации"). Суд оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей.
15:54:27 14-01-2025
ахаах.. пять тыщь....
16:32:08 14-01-2025
Соузгинское сельское поселение и электронная почта. Штраф тоже на почту?
17:02:25 14-01-2025
мишустин ясно дал ориентировку - государство это огромная госуслуга.
труженикам администрации соузги это неведомо? теперь подумают.
кстати, это где такое - соузга? странный названий какой-то.
17:55:32 14-01-2025
Musik (17:02:25 14-01-2025) мишустин ясно дал ориентировку - государство это огромная го... Майминский район, недалеко от поворота на Аю
17:23:13 14-01-2025
Хороший прецедент