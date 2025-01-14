Алтайский чиновник получил штраф за то, вовремя не ответил на запрос СМИ

На обращение он отреагировали только после проверки региональной прокуратуры

14 января 2025, 15:41, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Сотрудника администрации Соузги привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали за то, что он вовремя не ответил на запрос СМИ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

В сентябре редакция "Банкфакса" направила официальный запрос на имя главы администрации Соузгинского сельского поселения по электронной почте. Однако запрашиваемые данные в установленный законом срок чиновники не предоставили. После этого издание пожаловалось в прокуратуру, которая провела проверку.

По ее результатам администрация все же направила ответ "Банкфаксу". Лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а прокуратура возбудила дело по ст. 5.39 КоАП РФ ("Отказ в предоставлении информации"). Суд оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей.