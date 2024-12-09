При этом уволили около 500 госслужащих

09 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, сколько чиновников было привлечено к ответственности и уволено за нарушение антикоррупционных правил в 2024 году. Его слова передает ТАСС.

"В этом году после вмешательства прокуратуры почти 30 тыс. лиц, нарушивших соответствующие требования, привлечены к дисциплинарной ответственности. Около 500 из них уволены в связи с утратой доверия", – сообщил Краснов.

Генпрокурор отметил, что взяточничество составляет более половины всех коррупционных преступлений. За первые девять месяцев 2024 года было зарегистрировано почти 19 тыс. случаев взяточничества, что на 30% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, лишь в первом полугодии более 200 компаний было отстранено от государственных закупок за попытки подкупа чиновников и оштрафовано на общую сумму 400 млн рублей, рассказал он.

Краснов также упомянул, что некоторые госслужащие пытались скрыть незаконные доходы в цифровых валютах. Он подчеркнул, что правоохранительные органы продолжают совершенствоваться в борьбе с такими преступлениями.