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Почти 30 тысяч чиновников привлекли к ответственности за коррупцию

При этом уволили около 500 госслужащих

09 декабря 2024, 16:40, ИА Амител

Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com
Мужчины в костюмах / Фото: pxhere.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, сколько чиновников было привлечено к ответственности и уволено за нарушение антикоррупционных правил в 2024 году. Его слова передает ТАСС.

"В этом году после вмешательства прокуратуры почти 30 тыс. лиц, нарушивших соответствующие требования, привлечены к дисциплинарной ответственности. Около 500 из них уволены в связи с утратой доверия", – сообщил Краснов.

Генпрокурор отметил, что взяточничество составляет более половины всех коррупционных преступлений. За первые девять месяцев 2024 года было зарегистрировано почти 19 тыс. случаев взяточничества, что на 30% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кроме того, лишь в первом полугодии более 200 компаний было отстранено от государственных закупок за попытки подкупа чиновников и оштрафовано на общую сумму 400 млн рублей, рассказал он.

Краснов также упомянул, что некоторые госслужащие пытались скрыть незаконные доходы в цифровых валютах. Он подчеркнул, что правоохранительные органы продолжают совершенствоваться в борьбе с такими преступлениями.

Рубли / Фото: amic.ru

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Россия чиновники Коррупция

Комментарии 4

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Бдыщ

16:46:50 09-12-2024

Китайцы в этом вопросе правильно поступают!

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Да

17:17:00 09-12-2024

Растрелять и всё вопросы будут решен

  5 Нравится
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Гость

19:51:36 09-12-2024

Да (17:17:00 09-12-2024) Растрелять и всё вопросы будут решен... Мобилизовать. Нечего людьми разбрасываться. Чай, не Китай.

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гость

18:03:32 09-12-2024

Из количество оглашенных не найденных средств,то можно озвучить только два варианта-либо генпрокуратура не работает,либо в доле

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