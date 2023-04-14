Алтайский чиновник признался в разрушении пешеходной дорожки
Александр Пластеев сразу взялся за ситуацию и её оперативно исправили
14 апреля 2023, 08:41, ИА Амител
Фото: Александр Пластеев / "ВКонтакте"
Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев в социальных сетях рассказал о своём неудачном решении. Пост он опубликовал на странице во "ВКонтакте".
Чиновник отправил технику на очистку пешеходных дорожек в парке Марковского, но не подумал о том, какие у подобной чистки могут быть последствия. В результате МТЗ со щёткой продавил брусчатку, сильно испортив внешний вид.
"Я сам виноват, что дал указание там подмести техникой", – отметил чиновник в своей публикации.
Пластеев взялся оперативно исправлять ситуацию. Уже на следующий день разбитую дорожку пересобрали заново.
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