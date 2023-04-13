"Делаем все возможное". Томенко рассказал о крупном лесном пожаре в Алтайском крае

Глава региона лично следит за ситуацией в Михайловском районе

13 апреля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о ситуации в Михайловском районе, в котором произошёл первый в этом году серьёзный лесной пожар. В своём Telegram-канале он рассказал, что сейчас делается всё возможное, чтобы не пострадало село Бастан – оно находится всего в 10 километрах от очага возгорания.

Как отметил губернатор, огонь мог прийти с территории приграничного региона Казахстана. Обстановку осложняет сильный порывистый ветер.

"На месте работают сотрудники лесоохраны – 35 человек, мы задействовали всю необходимую пожарную технику. Кроме того, ещё 22 спасателя МЧС выехали в Бастан и соседние населённые пункты, чтобы защитить людей в случае приближения огня", – написал Томенко.

Глава региона добавил, что лично следит за ситуацией. При необходимости в Михайловский район направят подкрепление.

Напомним, что в Михайловском информационном центре заявляли, что кроме села Бастан есть угроза для Неводного, Николаевки и района станции села Михайловское. На территории направлены сотрудники полиции и ГИБДД, в сёлах подготовлена техника на случай эвакуации.