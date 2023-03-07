Алтайский чиновник простил женщину, назвавшую его "козлом" в соцсети

Глава района опубликовал видео с извинениями жительницы

07 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: moyaokruga.ru

В Алтайском крае глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев решил забрать заявление, которое он написал в полицию после оскорбления в соцсети. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, 3 марта местная жительница возмутилась благоустройством парка, восстановлением памятников и реконструкции вечного огня, при этом назвала главу района "козлом". После этого Пластеев решил написать заявление в полицию.

6 марта чиновник опубликовал видео с извинениями жительницы. Также подчеркнул, что решил её простить.

"Приношу свои извинения за своё высказывание. Была не права", – отметила женщина.

Она рассказала, что была на приёме у Пластеева, и он подробно ей рассказал, как идут работы по благоустройству парка, восстановлению памятников и реконструкции вечного огня.