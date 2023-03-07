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Алтайский чиновник простил женщину, назвавшую его "козлом" в соцсети

Глава района опубликовал видео с извинениями жительницы

07 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: moyaokruga.ru
Фото: moyaokruga.ru

В Алтайском крае глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев решил забрать заявление, которое он написал в полицию после оскорбления в соцсети. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, 3 марта местная жительница возмутилась благоустройством парка, восстановлением памятников и реконструкции вечного огня, при этом назвала главу района "козлом". После этого Пластеев решил написать заявление в полицию.

6 марта чиновник опубликовал видео с извинениями жительницы. Также подчеркнул, что решил её простить.

"Приношу свои извинения за своё высказывание. Была не права", – отметила женщина.

Она рассказала, что была на приёме у Пластеева, и он подробно ей рассказал, как идут работы по благоустройству парка, восстановлению памятников и реконструкции вечного огня.

Комментарии 28

  • Прекрасная новость! Пусть теперь всё равно Прокуратуре подробно расскажет о проведённых работах и затратах. Мало ли как они за "козла" примирились.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Били женщину?
    07 марта, Гость   Ответить
  • видео с извинениями жительницы --- о, очканула
    07 марта, Гость   Ответить
  • Ну вот и отлично. Теперь мы реально увидели диванных экспертов в деле!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Били женщину?-------- ты где женщину увидел/о/а?
    07 марта, Гость   Ответить
  • а что обидного в данном случае было?
    07 марта, Гость   Ответить
  • А мне за козла обидно. Прекрасное сельскохозяйственное животное. С мягкой шелковистой шерсткой.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вопервых, не красивых женщин не бывает, бывает мало водки Вовторых, ты соё "увидел/о/" в зеркале увидишь
    07 марта, Гость   Ответить
  • животные гораздо лучше человеков
    07 марта, Гость   Ответить
  • Вопервых, не красивых женщин ------- любимая отмазка страшных баб, которыми даже ЗК после пятнадцати годов заключения брезгуют. более чем уверен, что у тебя хранится полящика водяры, чтоб захудалого мужиченку поймать смогла.
    07 марта, Гость   Ответить
  • У меня есть пол бутылки водки - где ловить мужика?
    07 марта, Гость   Ответить
  • где ловить мужика?*** Известно где- в Рубцовске. А можно и Барнауле подождать, пока следующий альфонс не решит, что пора уже начинать жить как люди.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Да мне на день -другой, накой мне следующего.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Да мне на день -другой*** Ну что Вы, право, я не знаю... вокзал, пивняк у дома, стриптиз-клуб, чебуречная на пл. Спартака... много же хороших мест для знакомств!
    07 марта, Гость   Ответить
  • У меня кровь из глаз пошла... Какая вопиющая безграмотность, читать то, что нацарапала эта "жительница" буквально физически больно. Я считаю, что таким людям необходимо законодательно запретить пользоваться Интернетом.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Граммар-наци особо не жалуют в рунете, придётся Вам или покинуть сообщество, или смириться.
    07 марта, Гость   Ответить
  • законодательно запретить пользоваться Интернетом - На кой? а над кем потом угорать то?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Ей надо было пообещать любить его вечно, пока смерть не разлучит.
    07 марта, Гость   Ответить
  • У меня кровь из глаз пошла... Какая вопиющая безграмотность, ---- Хорошо быть безграмотным, кровь из глаз не идёт, а грамотным сочувствую, у меня даже Т9 уже безграмотным стал.)
    07 марта, Гость   Ответить
  • Тому, который про граммар-наци: а вам нравится общаться с быдлом и общаться как быдло? Что-то вы постарались донести свою мысль так, чтобы ее поняли, расставляя знаки препинания.
    07 марта, Гость   Ответить
  • По делу получит скоро точно таких надо гнобит до конца
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да, у меня неплохое советское образование, а к прочему всему, в анамнезе привычка к чтению хорошей литературы, в особенности, переводной. Но факт есть факт- в комментариях не всегда придерживаются всех правил русского языка, и, тем более, грамматики. А вот быдлом обзывать людей, только лишь на основании пропущенной запятой... это так себе занятие. Как говорил Фазиль Искандер устами своего персонажа "Смеясь над глупцом, помни: в шашки он играет лучше тебя". Ite, missa est
    07 марта, Гость   Ответить
  • Вы, с анамнезом, не передергивайте. Там не запятая пропущена, там просто поток неосознанного. Мало того, что обычные слова написаны с грубейшими ошибками, мало того, что запятые не расставлены по всему тексту, чтобы выделить связанные куски информации, так помимо всего прочего там мерцающее, судорожное сознание. Человек не может изложить свою мысль. Она добралась до клавиатуры, изрыгнула свое хамство, но не смогла изложить суть претензии. Это уровень ребёнка младшей группы детского сада.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Я прочла сообщение этой дамы. Это действительно ужас. Ну не младшая группа д/с , конечно. Уровень двоечника- пятиклассника. Я могу понять ошибку в слове "реставрировали" - опечатка. Но слово НЕ КТО это просто за гранью. Сложно запомнить? есть слово НИКТО, есть слово НЕКТО . Не кто и ни кто - нет. Такая же история с НЕКОГДА и НИКОГДА. Про знаки препинания в этом тексте вообще говорить не хочется . Стыдно
    07 марта, Гость   Ответить
  • Да, согласен, тётка, несоменно, "гонит", отзываю фразу про запятую... но всё равно, не надо её называть "быдлом"... Не бронзовейте...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Интересненько.... У нас оскорблением считаются только матерные слова,а если не матерные,то это не оскорбление. Чиновник чем обосновал обращение ,сумел доказать как он не спал ночами,исхудал от переживаний,было обращение к врачу,то к какому?? Какие-то двойные стандарты в толковании "оскорбление" !....
    07 марта, Гость   Ответить
  • какой инфантильный подход у пожалевших хабалку. чтоб их козлами не назвали, анонимно пишут. ни один смелости не наберется.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а с площадками то как ?
    07 марта, Гость   Ответить
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