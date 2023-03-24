На Алтае чиновник за счёт бюджета отремонтировал свой Lexus под видом служебного УАЗа

Возбуждено уголовное дело

24 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель комитета по культуре администрации Павловского района подозревается в мошенничестве, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В конце 2022 года чиновник починил свой Lexus, а затем составил муниципальный контракт на ремонт служебного УАЗа, который подписал на станции техобслуживания, где ему ремонтировали автомобиль.

Ущерб муниципальному бюджету из-за этих действий составил 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.