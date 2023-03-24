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На Алтае чиновник за счёт бюджета отремонтировал свой Lexus под видом служебного УАЗа

Возбуждено уголовное дело

24 марта 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Председатель комитета по культуре администрации Павловского района подозревается в мошенничестве, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В конце 2022 года чиновник починил свой Lexus, а затем составил муниципальный контракт на ремонт служебного УАЗа, который подписал на станции техобслуживания, где ему ремонтировали автомобиль.

Ущерб муниципальному бюджету из-за этих действий составил 25 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.

Комментарии 12

  • Председатель комитета по культуре администрации Павловского района. Лексус.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, старый
    24 марта, Гость   Ответить
  • Эка невидаль! Обычная повседневная практика
    24 марта, Гость   Ответить
  • Ну и приговаривать нужно не к условному сроку. А к пожизненной езде на УАЗ. Патриотично и другим неповадно будет
    24 марта, Гость   Ответить
  • Наберут колхозников и рабочих в чиновники, потом удивляются тяге к воровству.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Наберут колхозников и рабочих в чиновники, потом удивляются тяге к воровству.---А при Сталине кто в чиновниках был? Неужто аристократы?
    24 марта, Гость   Ответить
  • Какой-то дешёвый ремонт для лехсуса. Наверное давление шинах проверили и уровень омывайки довели до нормы
    24 марта, Гость   Ответить
  • Да уж. А вы глав то районов проверяете? Проверьте и выверните Весь Поспелихинский район!!!! Николаевку..... Опрос населения проведите, фапы, медицина. Там есть работа Следственном комитету и прокуратуре
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, точно
    25 марта, Гость   Ответить
  • Никогда такого не было и вот опять.. Павловский район традиционный поставщик казнокрадов.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Странно, что вообще зацепились за эти 25 тыс, смех да и только. Скорее всего не угоден кому-то стал, вот и скинуть с поста решили таким способом. Миллионами воруют, никому дела нет, а тут машину решил починить, что бы ездить по рабочим и по личным делам. Что он мог отремонтировать на 25 тыс? Масло поменял и фильтры, и то наверное не хватило. Не нужен стал, увольняйте берите нового, че из-за такой мелочи человеку жизнь портить. Дурдом какой-то. Ещё и статью пишут. Типа, вот мы как со злостными чиновниками боремся.))) жесть.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Только по прежнему слуги народа лучше хозяев живут.
    25 марта, Гость   Ответить
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