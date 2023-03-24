На Алтае чиновник за счёт бюджета отремонтировал свой Lexus под видом служебного УАЗа
Возбуждено уголовное дело
24 марта 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Председатель комитета по культуре администрации Павловского района подозревается в мошенничестве, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
В конце 2022 года чиновник починил свой Lexus, а затем составил муниципальный контракт на ремонт служебного УАЗа, который подписал на станции техобслуживания, где ему ремонтировали автомобиль.
Ущерб муниципальному бюджету из-за этих действий составил 25 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование.
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