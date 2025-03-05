Алтайский департамент по взаимодействию с "федералами" возглавила Елена Жалыбина

Ранее Жалыбина была советником этого же департамента

05 марта 2025, 13:15, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

Пост начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с "федералами" заняла Елена Жалыбина. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на региональный кабмин.

Ранее департаментом руководил Игорь Федоров, оставивший должность в начале февраля 2025 года.

Жалыбина Елена Алексеевна при губернаторе Александре Карлине была консультантом-советником главы Алтайского края и департамента администрации региона по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов госвласти. В последние годы Жалыбина была консультантом департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и секретарем антинаркотической комиссии региона. Помимо этого, занимала должность начальника первого отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Алтайскому краю в звании подполковника полиции.Напомним, предыдущий начальник краевого департамента по взаимодействию с "федералами" Игорь Федоров покинул должность по собственному желанию. Свой пост Федоров оставил в начале февраля 2025 года. Согласно одной из версий, причиной его ухода могли стать разногласия с зампредседателя правительства, экс-начальником регионального УФСИН Валерием Усачевым. Именно он курирует работу департамента, которым руководил Федоров.