Алтайский депутат "царапнула ногтями по шее" продавца из-за полторашек с водой

Женщина обратилась за медицинской помощью, рану на шее ей обработали, а также написала заявление в полицию

19 мая 2023, 10:43, ИА Амител

В Камне-на-Оби депутат горсовета Людмила Железовская "напала на предпринимательницу", пишут "Каменские новости". Инцидент произошёл на местном базаре в служебном помещении, где продавцы могут набирать воду и вход в который посторонним запрещён.

Предпринимательница Марина Сажина, торгующая на базаре, пошла за водой и увидела возле крана неизвестную ей женщину с пластиковыми бутылками. В этот момент работники рынка уже просили незнакомку покинуть помещение, а та, как отмечает издание со ссылкой на очевидцев, отвечала оппонентам на повышенных тонах. Сажина отключила воду, взяла полторашки и вынесла на улицу, получив в ответ "шквал брани".

"Железовская унижала словесно при свидетелях. Уже в дверях Марина решила тоже включить видеокамеру. В этот момент и произошел срыв у оппонентки, который запечатлён на видео. Она набросилась на жертву, нанеся ей травму на шее ногтями", – пишет издание.

Далее, как отмечается, пострадавшей "было объявлено, что торговать на рынке она не будет, и вообще, жить в Камне у неё теперь не получится". После народная избранница написала жалобы в несколько инстанций на директора рынка Алексея Шатулина – это он подтвердил изданию, а также направила ему депутатский запрос с требованием объяснить бардак на рынке.

Сажина, в свою очередь, обратилась за медицинской помощью, рану на шее ей обработали, а также написала заявление в полицию. На данный момент проходит проверка.

"Я намерена обратиться в суд, потому что в жизни меня так никто не оскорблял. Я не хотела придавать огласке ситуацию, но после угроз моему бизнесу и проживанию в городе, я поняла, что иными методами от таких людей не защититься", – сказала Сажина изданию.

Директор рынка Шатулин уверен, что "произошедшее несопоставимо со статусом депутата".