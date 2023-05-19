Алтайский депутат "царапнула ногтями по шее" продавца из-за полторашек с водой
Женщина обратилась за медицинской помощью, рану на шее ей обработали, а также написала заявление в полицию
19 мая 2023, 10:43, ИА Амител
В Камне-на-Оби депутат горсовета Людмила Железовская "напала на предпринимательницу", пишут "Каменские новости". Инцидент произошёл на местном базаре в служебном помещении, где продавцы могут набирать воду и вход в который посторонним запрещён.
Предпринимательница Марина Сажина, торгующая на базаре, пошла за водой и увидела возле крана неизвестную ей женщину с пластиковыми бутылками. В этот момент работники рынка уже просили незнакомку покинуть помещение, а та, как отмечает издание со ссылкой на очевидцев, отвечала оппонентам на повышенных тонах. Сажина отключила воду, взяла полторашки и вынесла на улицу, получив в ответ "шквал брани".
"Железовская унижала словесно при свидетелях. Уже в дверях Марина решила тоже включить видеокамеру. В этот момент и произошел срыв у оппонентки, который запечатлён на видео. Она набросилась на жертву, нанеся ей травму на шее ногтями", – пишет издание.
Далее, как отмечается, пострадавшей "было объявлено, что торговать на рынке она не будет, и вообще, жить в Камне у неё теперь не получится". После народная избранница написала жалобы в несколько инстанций на директора рынка Алексея Шатулина – это он подтвердил изданию, а также направила ему депутатский запрос с требованием объяснить бардак на рынке.
Сажина, в свою очередь, обратилась за медицинской помощью, рану на шее ей обработали, а также написала заявление в полицию. На данный момент проходит проверка.
"Я намерена обратиться в суд, потому что в жизни меня так никто не оскорблял. Я не хотела придавать огласке ситуацию, но после угроз моему бизнесу и проживанию в городе, я поняла, что иными методами от таких людей не защититься", – сказала Сажина изданию.
Директор рынка Шатулин уверен, что "произошедшее несопоставимо со статусом депутата".
10:47:35 19-05-2023
мало рану обработать - нужно уколы от столбняка сделать
11:04:55 19-05-2023
от бешенства
11:21:39 19-05-2023
нужно уколы от столбняка сделать - и от бешенства
11:41:05 19-05-2023
А что там воды мало или жаба задавила водички дать, хабалки базарные.
11:42:44 19-05-2023
Ну да там ногти как у шахтера ну или мож навоз копала, да и от бешенства бы тоже укольчик не мешало, это ж Железовская.
11:45:46 19-05-2023
Интересно врачи долго ржали когда к ним с царапинами пришла.
01:39:39 20-05-2023
Попробуй,коли есть интересно.