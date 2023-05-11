Продавцы устроили эпичные разборки на рынке в Камне-на-Оби

Как оказалось, на базаре происходит внутрисемейный конфликт

11 мая 2023, 09:01, ИА Амител

В Камне-на-Оби на базаре продавцы в ходе выяснения отношений перевернули лотки с товарами и разбросали по асфальту овощи и фрукты, пишут "Каменские новости".

"Второй день на рынке происходит беспредел. Люди боятся. Второй день не могут навести порядок", – отметили на видео.

В администрации рынка пояснили, что воюют между собой не конкурирующие продавцы, а происходит внутрисемейная разборка. Примечательно, что в первый день стороны удалось примирить, однако на следующий день они вновь приступили к выяснению отношений.