Продавцы устроили эпичные разборки на рынке в Камне-на-Оби
Как оказалось, на базаре происходит внутрисемейный конфликт
11 мая 2023, 09:01, ИА Амител
В Камне-на-Оби на базаре продавцы в ходе выяснения отношений перевернули лотки с товарами и разбросали по асфальту овощи и фрукты, пишут "Каменские новости".
"Второй день на рынке происходит беспредел. Люди боятся. Второй день не могут навести порядок", – отметили на видео.
В администрации рынка пояснили, что воюют между собой не конкурирующие продавцы, а происходит внутрисемейная разборка. Примечательно, что в первый день стороны удалось примирить, однако на следующий день они вновь приступили к выяснению отношений.
12:28:30 11-05-2023
Второй день не могут навести порядок --- может полицию привлекли в новые регионы?