Алтайский депутат Госдумы призвал радикально поменять налоговую и социальную политику
Александр Терентьев уверен, что олигархам нипочем ни санкции, ни экономические условия в стране. А народ страдает
08 июня 2023, 15:16, ИА Амител
В России давно пора поменять шкалу налогообложения, отменить миллиардные налоговые льготы для экспортеров сырья, сместив акцент на поддержку перерабатывающей промышленности. А еще – провести масштабную деофшоризацию экономики. К этому неоднократно призывала партия "Справедливая Россия – За правду". И недавно еще раз заявили депутаты Госдумы: глава партии Сергей Миронов и глава алтайского отделения СРЗП Александр Терентьев.
В партии напоминают: по итогам прошлого года в России на 4,7% выросло количество миллиардеров. Получается, что олигархам ни санкции, ни сложные экономические и политические условия в стране – все нипочем.
На фоне дефицита бюджета и низких доходов большинства населения рост числа сверхбогатых еще раз доказывает, что меры нужно принимать уже сегодня, уверены социалисты.
"Наши миллиардеры процветают и богатеют, как нигде в мире, даже несмотря на беспрецедентные внешние санкции. При этом правительство уже долгие месяцы размышляет, как бы аккуратно и ненавязчиво собрать с крупного бизнеса разовый взнос всего-то на 300 миллиардов рублей". А предложение партии о разительном повышении подоходного налога для олигархов и освобождения от него малоимущих граждан, так и остается законопроектом", – заявил Миронов.
Они призвал перестать "миндальничать" и "проводить политику "сбережения" крупного капитала". Нужно менять по-прежнему действующие либеральные подходы, которые и поставили миллиардеров в такое исключительное положение, оторванное от судьбы страны.
О том же говорит и Александр Терентьев.
"Из года в год "Справедливая Россия – За правду" настаивает на необходимости изменения фискальной системы. И не на такую прогрессию, которая есть сегодня, – это "пшик". А кардинально. Олигархи платят много, малоимущие не платят ничего. Сегодня же мы видим чрезмерную заботу правительства о благосостоянии миллиардеров, у которых они даже щипнуть боятся, и настоящую обдираловку простых людей, которые если получают в месяц МРОТ, то это еще хорошо. А то и это пытаются урезать, как нашим сельским почтальонам", – привел в пример злободневный для Алтайского края вопрос Терентьев.
15:23:02 08-06-2023
Какие свежие, радикальные идеи. Всё таки не просто так люди в Госдуме штаны просиживают
15:28:29 08-06-2023
Чего ждём?
15:28:30 08-06-2023
Пусть тереньтев расскажет, сколько своим батракам платит ?
16:23:15 08-06-2023
Распределено все "честно", олигархам деньги, а народу патриотизм.
16:24:16 08-06-2023
опять все разворовали
16:58:21 08-06-2023
Миронову хорошо правду-матку рубить - у него 27 голосов в Думе, ни на что не влияющих. Вот если бы было хотя бы 30-40% от общего числа, тогда бы не рассказывал сказки, а выполнял бы ежедневную работу по лоббированию интересов кланово-корпоративных группировок. Собственно затем их туда и нанимают.
17:00:26 08-06-2023
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июня 2023 г. N 919 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОТНИКАМ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1... 2... 3... 4. Финансовое обеспечение расходных обязательств на предоставление работникам Фонда субсидии осуществляется за счет бюджета Фонда на финансовое и материально-техническое обеспечение его текущей деятельности. Председатель Правительства Российской Федерации М.МИШУСТИН
17:24:38 08-06-2023
Гость (17:00:26 08-06-2023) ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июня 2... расшифруй, пожалуйста
17:40:40 08-06-2023
Гость (17:24:38 08-06-2023) расшифруй, пожалуйста... это значит со 2 июня этого года, пенсионный фонд может на наши деньги покупать себе жильё. Откройте это постановление и прочитайте. оно не большое...