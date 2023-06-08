Алтайский депутат Госдумы призвал радикально поменять налоговую и социальную политику

Александр Терентьев уверен, что олигархам нипочем ни санкции, ни экономические условия в стране. А народ страдает

08 июня 2023, 15:16, ИА Амител

Налоги / Фото: freepik.com

В России давно пора поменять шкалу налогообложения, отменить миллиардные налоговые льготы для экспортеров сырья, сместив акцент на поддержку перерабатывающей промышленности. А еще – провести масштабную деофшоризацию экономики. К этому неоднократно призывала партия "Справедливая Россия – За правду". И недавно еще раз заявили депутаты Госдумы: глава партии Сергей Миронов и глава алтайского отделения СРЗП Александр Терентьев.

В партии напоминают: по итогам прошлого года в России на 4,7% выросло количество миллиардеров. Получается, что олигархам ни санкции, ни сложные экономические и политические условия в стране – все нипочем.

На фоне дефицита бюджета и низких доходов большинства населения рост числа сверхбогатых еще раз доказывает, что меры нужно принимать уже сегодня, уверены социалисты.

"Наши миллиардеры процветают и богатеют, как нигде в мире, даже несмотря на беспрецедентные внешние санкции. При этом правительство уже долгие месяцы размышляет, как бы аккуратно и ненавязчиво собрать с крупного бизнеса разовый взнос всего-то на 300 миллиардов рублей". А предложение партии о разительном повышении подоходного налога для олигархов и освобождения от него малоимущих граждан, так и остается законопроектом", – заявил Миронов.

Они призвал перестать "миндальничать" и "проводить политику "сбережения" крупного капитала". Нужно менять по-прежнему действующие либеральные подходы, которые и поставили миллиардеров в такое исключительное положение, оторванное от судьбы страны.

О том же говорит и Александр Терентьев.

"Из года в год "Справедливая Россия – За правду" настаивает на необходимости изменения фискальной системы. И не на такую прогрессию, которая есть сегодня, – это "пшик". А кардинально. Олигархи платят много, малоимущие не платят ничего. Сегодня же мы видим чрезмерную заботу правительства о благосостоянии миллиардеров, у которых они даже щипнуть боятся, и настоящую обдираловку простых людей, которые если получают в месяц МРОТ, то это еще хорошо. А то и это пытаются урезать, как нашим сельским почтальонам", – привел в пример злободневный для Алтайского края вопрос Терентьев.