"Урежут" зарплату. Целый район в Алтайском крае может остаться без почтальонов
Люди жалуются, что несмотря на большой объём работы, им сокращают рабочее время и зарплату
26 мая 2023, 10:05, ИА Амител
Почтальоны Красногорского отделения почтовой связи в Алтайском крае пожаловались на то, что им собираются сократить заработную плату и рабочее время на 30%, хотя объём работы остаётся прежним. Коллективное письмо с просьбой помочь отстоять их трудовые права люди направили главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду", депутату Госдумы Александру Терентьеву.
По словам почтальонов, руководство снижение заработной платы и рабочего времени объяснило тем, что люди стали меньше подписываться на периодику. Однако, как пишет пресс-служба партии СРЗП, у работников почты обязанностей стало не намного меньше. Они по-прежнему занимаются обработкой и доставкой простых и заказных писем, счетов-квитанций, информационных газет различных политических партий, разносят пенсии.
"У нас нет сортировки и сортировщика. Мы принимаем газеты, пересчитываем, фиксируем и разбираем всё сами. Приёмку и разгрузку почты из машины в машину мы производим вручную", – пишут почтальоны.Зарплата сельчан невелика: оклад по полной ставке составляет 15 680 рублей плюс небольшие надбавки за проданную розницу и товары народного потребления, плюс подписка (если осталась).
"В отпуск спокойно сходить не можем, нет подменных почтальонов, приходится за 10% доплаты другому почтальону работать (нагрузка двойная, – прим. ред.)", – пишут сотрудники почты.Ко всему этому они вынуждены за свой счёт приобретать спецодежду и сумки для разноски почты.
Если условия не изменятся, то почтальоны грозятся прекратить работать. И уже 29 июня почтовый пункт в Красногорском районе может встать.
Александр Терентьев направил депутатский запрос министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть проблемную ситуацию и принять меры для решения вопроса.
"Полагаю, что бесперебойная работа почты – это одна из важнейших социальных задач, обеспечить выполнение которой на достойном уровне должно государство", – отметил Александр Терентьев.Также депутат Госдумы поинтересовался планами повышения зарплат сотрудников предприятия в 2023 году: судя по данным заявителей, она едва дотягивает до МРОТ.
10:15:11 26-05-2023
А зачем нужны почтальоны? Письма-счастья доставлять? Пусть полицаи сами этим занимаются И вопрос- Терентьев своим батракам достойную з/п платит ?
10:16:28 26-05-2023
Сами-то как думаете, есть дело какому-то максуту шадаеву до "россиян" с их проблемами?
11:14:39 26-05-2023
Почтальоны не нужны, но почта нужна, газеты, почта все сейчас электронно, пенсия на картоу, оплачивать коммуналку можно через интернет, а вот посылки никуда не делись, более того с развитием электронных торговых площадок их количество растет.
11:32:16 26-05-2023
Вот истинный патриотизм за зарплату в 15 т. и за замещение 10% от этой зарплаты!
08:31:09 28-05-2023
Нормирование провели в кабинетах в Барнауле в тепле , в креслах , попивая чай и кофе , не забывая сходить покурить в красивые и чистые комнаты для курения. А что у нас в сельских отделения связи!? Нет водопроводов и туалетов даже уличных , печи топим зимой каждый день, т.е. 30 дней за 1050 рублей. В помещении ОПС моем пол , только когда пыль столбом - за водой то ходим за несколько сот метров. Спец. Одежды нет. Почему Вы спросите работаем ?! Дак работы в деревне для женщин нет и не будет никогда!!!! Просто организм просит хоть чуточку кушать..... Да галоши купить в огороде ковыряться....