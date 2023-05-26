"Урежут" зарплату. Целый район в Алтайском крае может остаться без почтальонов

Люди жалуются, что несмотря на большой объём работы, им сокращают рабочее время и зарплату

26 мая 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Почтальоны Красногорского отделения почтовой связи в Алтайском крае пожаловались на то, что им собираются сократить заработную плату и рабочее время на 30%, хотя объём работы остаётся прежним. Коллективное письмо с просьбой помочь отстоять их трудовые права люди направили главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду", депутату Госдумы Александру Терентьеву.

По словам почтальонов, руководство снижение заработной платы и рабочего времени объяснило тем, что люди стали меньше подписываться на периодику. Однако, как пишет пресс-служба партии СРЗП, у работников почты обязанностей стало не намного меньше. Они по-прежнему занимаются обработкой и доставкой простых и заказных писем, счетов-квитанций, информационных газет различных политических партий, разносят пенсии.

"У нас нет сортировки и сортировщика. Мы принимаем газеты, пересчитываем, фиксируем и разбираем всё сами. Приёмку и разгрузку почты из машины в машину мы производим вручную", – пишут почтальоны.Зарплата сельчан невелика: оклад по полной ставке составляет 15 680 рублей плюс небольшие надбавки за проданную розницу и товары народного потребления, плюс подписка (если осталась).

"В отпуск спокойно сходить не можем, нет подменных почтальонов, приходится за 10% доплаты другому почтальону работать (нагрузка двойная, – прим. ред.)", – пишут сотрудники почты.Ко всему этому они вынуждены за свой счёт приобретать спецодежду и сумки для разноски почты.

Если условия не изменятся, то почтальоны грозятся прекратить работать. И уже 29 июня почтовый пункт в Красногорском районе может встать.

Александр Терентьев направил депутатский запрос министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть проблемную ситуацию и принять меры для решения вопроса.

"Полагаю, что бесперебойная работа почты – это одна из важнейших социальных задач, обеспечить выполнение которой на достойном уровне должно государство", – отметил Александр Терентьев.Также депутат Госдумы поинтересовался планами повышения зарплат сотрудников предприятия в 2023 году: судя по данным заявителей, она едва дотягивает до МРОТ.