Алтайский депутат Госдумы рассказал, сколько должен стоить народный автомобиль
Александр Терентьев уверен: нужно сделать новые автомобили доступнее для россиян
11 мая 2023, 11:05, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает запустить новый национальный проект – "Народный автомобиль". И сделать так, чтобы авто стоило всего 500 тысяч рублей. Это поможет не допустить, чтобы легковушка из средства передвижения превратилась в роскошь для большинства жителей страны. Об этом заявил депутат Госдумы от Алтайского края, лидер социалистов в регионе Александр Терентьев.
"Согласно результатам исследования Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, рост подержанных автомобилей, в том числе праворульных, и старение автопарка напрямую влияет на рост аварийности и смертности на дорогах. На покупку новых машин у людей просто нет средств, а значит, без государственной поддержки проблема будет только усугубляться, и мы укатимся ещё дальше", – сказал он.
Депутат уверен: cтарение автопарка будет только нарастать, а потому будет больше аварий и смертей. Решить проблему можно, только если машины будут "не старше" водителей. Но экономическая ситуация в стране и цены на транспорт не позволяют большинству семей, особенно в небогатых регионах, позволить себе новое авто.
"Нацпроект "Народный автомобиль" решил бы все эти задачи. Уменьшая стоимость автомобиля для населения, государство не только оказывает нужную поддержку людям, но и вкладывает средства в развитие отечественного автомобилестроения и сопутствующих отраслей, тем самым стимулируя важнейшую отрасль для развития экономики страны", – подчеркнул Александр Терентьев.
В партии народным автомобилем называют такой: бензиновый двигатель объёмом около 1,5 литра, мощность – 100-120 л. с., ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация "ЭРА-ГЛОНАСС". И стоить он должен около 500 тыс. рублей, об этом ранее говорил и лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.
11:14:26 11-05-2023
когда каждый народный избранник будет ездить только на народном авто - тогда и будет иметь право рассуждать про цены
12:01:55 11-05-2023
а головой подумать, прежде чем такое говорить?
12:02:16 11-05-2023
Терентьев на чём катается?
12:14:40 11-05-2023
Хорошо бы
12:20:52 11-05-2023
Экономику развивать не получается, чтобы доходы росли у населения, остаётся только нацпроэкты предлагать и денежки на них распиливать.
13:30:35 11-05-2023
Очень просто это реализовать. Подождать еще годик, потом деноминацию рубля провести, один нолик отрезать - и все, вот вам нормальный автомобиль за 500 тыс. А если серьезно - надоели балаболы, популисты, фантазеры. Ничего не понимают ни в экономике, ни в машиностроении, а лезут цены назначать.
14:19:10 11-05-2023
смотрим на китай, где солярис стоит на наши деньги 700-1000 тыс руб. Пошлины и жадность дилеров. Устраняем эти факторы - получаем народный автомобиль