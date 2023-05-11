Алтайский депутат Госдумы рассказал, сколько должен стоить народный автомобиль

Александр Терентьев уверен: нужно сделать новые автомобили доступнее для россиян

11 мая 2023, 11:05, ИА Амител

Автомобиль / Фото: jcomp / Freepik

Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает запустить новый национальный проект – "Народный автомобиль". И сделать так, чтобы авто стоило всего 500 тысяч рублей. Это поможет не допустить, чтобы легковушка из средства передвижения превратилась в роскошь для большинства жителей страны. Об этом заявил депутат Госдумы от Алтайского края, лидер социалистов в регионе Александр Терентьев.

"Согласно результатам исследования Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, рост подержанных автомобилей, в том числе праворульных, и старение автопарка напрямую влияет на рост аварийности и смертности на дорогах. На покупку новых машин у людей просто нет средств, а значит, без государственной поддержки проблема будет только усугубляться, и мы укатимся ещё дальше", – сказал он.

Депутат уверен: cтарение автопарка будет только нарастать, а потому будет больше аварий и смертей. Решить проблему можно, только если машины будут "не старше" водителей. Но экономическая ситуация в стране и цены на транспорт не позволяют большинству семей, особенно в небогатых регионах, позволить себе новое авто.

"Нацпроект "Народный автомобиль" решил бы все эти задачи. Уменьшая стоимость автомобиля для населения, государство не только оказывает нужную поддержку людям, но и вкладывает средства в развитие отечественного автомобилестроения и сопутствующих отраслей, тем самым стимулируя важнейшую отрасль для развития экономики страны", – подчеркнул Александр Терентьев.

В партии народным автомобилем называют такой: бензиновый двигатель объёмом около 1,5 литра, мощность – 100-120 л. с., ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация "ЭРА-ГЛОНАСС". И стоить он должен около 500 тыс. рублей, об этом ранее говорил и лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.