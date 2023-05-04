А ещё – сделать дешевле электричество

04 мая 2023, 12:00, ИА Амител

Дача. Огород / Фото: prostooleh / Freepik

"Справедливая Россия – За правду" выступила с предложениями, которые упростят жизнь дачников. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что их надо освободить от уплаты земельного налога на шесть соток, снизить цену электроэнергии, обеспечить необходимой инфраструктурой за счёт бюджета и упростить процедуру оформления земельных участков и построек на территории СНТ.

Собственники дачных и садоводческих хозяйств жалуются, что им приходится чинить дороги и коммунальные сети за свой счёт. Для Алтайского края вопрос тоже весьма актуальный.

"Когда проблема становится системной и повсеместной, решать её нужно комплексно, а значит, на государственном уровне. Мы разрешили людям вести садово-огородную деятельность на дачах, даже разрешили круглогодичное проживание на многих участках – значит, и забота об инфраструктуре должна ложиться на плечи государства", – заявил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Он рассказал, что в апреле депутаты СРЗП подключились к решению проблем нескольких садоводств, расположенных между Барнаулом и Павловском. Там есть вопросы к качеству дорог и сетей водоснабжения. Прошлым летом дачники даже выходили на митинги из-за проблем с энергетиками.

"Чтобы эти бесконечные переписки с властями, прокурорские проверки, суды, наконец, закончились, а люди имели возможность спокойно выращивать помидоры с огурцами, мы предложили включить дачников в состав муниципалитетов и сельских поселений и за счёт бюджетных средств обеспечить садоводов всей необходимой инфраструктурой – дорогами, теплом, водой, электричеством, а особенно газом, потому что подвести его до участка стоит слишком дорого", – добавил Терентьев.

Кстати, сейчас в правительстве решают, как снизить стоимость электроэнергии для СНТ. Сергей Миронов уверен: несправедливо садоводам платить за электричество существенно больше, чем жители деревень.

"Вопрос о снижении тарифов ставится каждый год, но до сих пор проблема не решена. Надеюсь, что в этот раз ситуация изменится в лучшую сторону, и региональные власти, которые непосредственно устанавливают тарифы, получат чёткие указания из правительства на сей счёт", – подчеркнул Миронов.