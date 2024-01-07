Алтайский депутат, идущий в президенты, предложил ввести экзамен для Деда Мороза

И Снегурочки

07 января 2024, 09:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России", депутат Алтайского Законодательного собрания Сергей Малинкович потребовал ввести экзамены для Деда Мороза и Снегурочки. По его мнению, в канун Нового года соцсети заполняются предложениями услуг Деда Мороза и Снегурочки для поздравления детей и взрослых с любимым праздником. Однако не всегда качество этих поздравлений устраивает народного избранника.

"В СССР подбором артистов для этого важного дела занималась государственная фирма "Красные зори", и отбор там был очень серьезным. Сейчас же люди часто сталкиваются с горе-аниматорами, которые лишь стремятся заработать на желании детей и взрослых увидеть Деда Мороза под Новый год", – приводит пресс-служба партии "Коммунисты России" слова Малинковича.

По словам депутата, изображающие Деда Мороза и Снегурочку, артисты не имеют профессиональной подготовки, не знают необходимых стихов и сказочных историй, бывает, что и являются к клиентам в нетрезвом состоянии, не имеют санкнижки, не могут даже сказать "раз-два-три, елочка , гори" и ничего про Великий Устюг не знают. При этом стоимость услуг, по мнению кандидата в президенты, очень высокие. Как на Санта-Клауса.

"Эту анархию и непрофессионализм надо пресекать! Аниматоры, предлагающие услуги Деда Мороза и Снегурочки, должны сдавать экзамены по программе Министерства культуры РФ, цены на их услуги должны быть отрегулированы, а типовой костюм и программа утверждаться и базироваться на традиционном русско-советском образе и модели поведения этих отечественных мифологических героев", – заключил Сергей Малинкович.

Отметим, ранее депутат АКЗС от "Коммунистов России" официально зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента РФ.