Алтайский депутат, идущий в президенты, предложил ввести экзамен для Деда Мороза
И Снегурочки
07 января 2024, 09:50, ИА Амител
Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России", депутат Алтайского Законодательного собрания Сергей Малинкович потребовал ввести экзамены для Деда Мороза и Снегурочки. По его мнению, в канун Нового года соцсети заполняются предложениями услуг Деда Мороза и Снегурочки для поздравления детей и взрослых с любимым праздником. Однако не всегда качество этих поздравлений устраивает народного избранника.
"В СССР подбором артистов для этого важного дела занималась государственная фирма "Красные зори", и отбор там был очень серьезным. Сейчас же люди часто сталкиваются с горе-аниматорами, которые лишь стремятся заработать на желании детей и взрослых увидеть Деда Мороза под Новый год", – приводит пресс-служба партии "Коммунисты России" слова Малинковича.
По словам депутата, изображающие Деда Мороза и Снегурочку, артисты не имеют профессиональной подготовки, не знают необходимых стихов и сказочных историй, бывает, что и являются к клиентам в нетрезвом состоянии, не имеют санкнижки, не могут даже сказать "раз-два-три, елочка , гори" и ничего про Великий Устюг не знают. При этом стоимость услуг, по мнению кандидата в президенты, очень высокие. Как на Санта-Клауса.
"Эту анархию и непрофессионализм надо пресекать! Аниматоры, предлагающие услуги Деда Мороза и Снегурочки, должны сдавать экзамены по программе Министерства культуры РФ, цены на их услуги должны быть отрегулированы, а типовой костюм и программа утверждаться и базироваться на традиционном русско-советском образе и модели поведения этих отечественных мифологических героев", – заключил Сергей Малинкович.
Отметим, ранее депутат АКЗС от "Коммунистов России" официально зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента РФ.
10:14:59 07-01-2024
О Боже! Где их берут таких . Один умнее другого…
18:11:42 07-01-2024
Владимир (10:14:59 07-01-2024) О Боже! Где их берут таких . Один умнее другого…... Самый лучший из коммунистов, потом мы удивляемся, что ССсР развалился.))
10:23:15 07-01-2024
Не быть ему президентом
12:24:44 07-01-2024
Гена (10:23:15 07-01-2024) Не быть ему президентом ... а он и не будет, не переживайте) стыдно, что такие кандидаты- это да.
12:48:04 07-01-2024
Гена (10:23:15 07-01-2024) Не быть ему президентом ... Геннадий, ну ты прям провидец...
10:46:48 07-01-2024
Да уж удивил .Когда кончится вот эта игра в одни ворота.Эти ворота - Москва.Вся молодеж туда , как же там в несколько раз зарплата выше .А у нас не одного перспективного руководителя нашего края и небыло никогда - только руками машут и все время обещают и врут.
11:43:42 07-01-2024
Когда Бог хочет наказать человека, Он отнимает у него разум...
11:47:47 07-01-2024
"В СССР подбором артистов для этого важного дела занималась государственная фирма "Красные зори"==============Может у этого кандидата в душе теплится надежда создать свою дедо - морозовскую фирму? Вообще, как этот "клоун" получил мандат в Зак. собрание? Чудные дела творятся у "Коммунистов России"
13:13:32 07-01-2024
не зря ссылку на его интервью поместили под статьей. Занимательное чтиво, рекомендую. А по сути все понятно: альтернативы людям на выборах не дают
13:13:35 07-01-2024
То есть других предложений для страны у кандидата в президенты не нашлось? Шут гороховый, коему место - в балагане на Рождественской ярмарке.
16:50:39 07-01-2024
"которые лишь стремятся заработать на.. " - нам реклама только об этом и зудит..
17:06:35 07-01-2024
Собирающийся и идущий разные категории - разницы только недалекий не видит. Подписи то собрал? Прошли?