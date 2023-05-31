Большое интервью Сергея Малинковича amic.ru, которое может вас развеселить (или наоборот)

31 мая 2023, 08:15, Вячеслав Кондаков

Депутат АКЗС от "Коммунистов России" Сергей Малинкович известен своими яркими инициативами: именно он предлагал переименовать 8 марта в Международный день женщины-патриотки и призывал добавить фото советского танка на загранпаспорт. Также Малинкович хотел ввести штрафы за немытое авто, а ещё активно протестовал против введения QR-кодов (да чего он только не предлагал!). Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков по-пролетарски посидел с Сергеем Малинковичем на барнаульской лавочке и узнал, как депутату приходят в голову эти странные инициативы. Кстати, член партии "Коммунисты России" верит в существование инопланетян и йети, которых он мечтает привести в кабинет губернатора Виктора Томенко. Не обошлось и без критики западных ценностей с его стороны (хотя он сам уже много лет пользуется iPhone).

"Я склоняюсь к тому, чтобы вызвать Молотова на дуэль"

– Вы живёте в Москве и регулярно ездите на сессии АКЗС в Барнаул. Сложно вникать в проблемы региона, где вы практически не бываете?

– Очень сложно в бытовом плане: в Барнаул летают далеко не самые лучшие авиакомпании, и каждая поездка даётся тяжело. При этом считаю, что у меня получается вникать в проблемы края и решать многие из них. То, что в АКЗС есть "варяг", – это большой плюс для парламента. За два с половиной года на меня неоднократно пытались оказать давление. Поскольку у меня нет бизнеса в Алтайском крае, то недоброжелателям сложно "прижать" или надавить.

– Сколько вы тратите на перелёты в Барнаул? Это личные деньги?

– Билеты на самолёт и моё проживание в гостинице оплачиваются полностью из бюджета Алтайского края. Я не скрываю этого, но эти траты не сопоставимы с тем, сколько получают некоторые депутаты АКЗС, поэтому называю себя самым эффективным политиком в парламенте.

– Вы предлагали переименовать 8 марта в День патриоток России, ставить на загранпаспорт фото танка, сократить новогодние каникулы и многое другое. Это часть пиара или вы серьёзно думаете, что эти идеи одобрят?

– Так обязана вести себя любая оппозиционная партия. Настоящие коммунисты должны быть вне системы, не быть похожими на людей, стоящих у власти в регионе. Я очень хотел приходить на заседания АКЗС в рабочей форме, но Александр Романенко запретил мне. Пришлось пойти на компромисс, я с трудом надеваю костюм на заседания парламента. Он чужд моим классовым взглядам.

– Вам не кажется, что со стороны ваши инициативы выглядят очень странными. Неужели у нас нет реальных проблем, кроме того чтобы переименовать 8 марта?

– Я не сижу в замке и знаю, что не все поддерживают мои идеи. Но есть и те, кому они нравятся. Мне часто звонят и говорят: "Ты повеселил, подколол власть. Молодец".

– На "Музейную ночь" в Барнауле ваши сторонники в образе Иосифа Сталина подошли к Виктору Томенко. Вы не считаете, что это максимально кринжово?

– Мы хотели напомнить жителям Барнаула, что Сталин жив! Возможно, не стоило подходить к губернатору. За это я своих коллег пожурил. Никогда бы Сталин не поддержал Томенко, а Томенко – Сталина. При этом Виктор Петрович очень неплохой губернатор. Чем бы его ни поставили управлять – он будет стараться сделать всё, что в его силах. Томенко – это алтайский Алексей Косыгин. Даже не самым богатым регионом страны он управляет эффективно. Я уважаю губернатора за то, что он не боится давать слово оппозиционным силам. Но это не значит, что на выборах губернатора в 2023 году мы не выдвинем своего кандидата. Надеюсь, что он наберёт голосов больше, чем представители от КПРФ и "Справедливой России – За правду". Её член – Александр Молотов – дурит своих избирателей. Он строит из себя оппозиционера, хотя сам возглавляет один из комитетов АКЗС и ведёт себя как типичный чиновник. Я склоняюсь к тому, чтобы вызвать Молотова на дуэль. Он меня неоднократно оскорблял и пора ему ответить за свои слова.

– И как вы себе это представляете?

– Я же правнук чекиста и умею стрелять. Мне кажется, что люди Александра Молотова за мной следят. Вот этот мужчина не с вами? (Обращает внимание на человека в шортах и в майке, сидящего на лавочке напротив, – прим. ред.)

– Нет. А почему вы решили, что он следит за вами?

– Почему-то он подозрительно выглядит. Думаю, это человек Молотова.

"Сначала надо подавить киевский режим, а потом общаться с йети и инопланетянами"

– Как раз прекрасный повод поговорить о многих теориях, в которые вы верите. Например, что существуют йети. Почему вы так уверены?

– Хотите смейтесь, а хотите нет, но я в это верю. Это моё право. Йети на самом деле существуют, и когда я их найду, остальным будет стыдно. И Виктору Томенко будет стыдно, и Александру Романенко будет стыдно. Они смеялись надо мной, а я приведу к ним в кабинет живого йети!

– А ещё вы утверждали, что верите в инопланетян, в Атлантиду, Бермудский треугольник и то, что американцы не были на Луне. Ладно с инопланетянами: я, как и многие влиятельные астрофизики, считаю, что где-то на экзопланетах в других галактиках может существовать жизнь. Но почему вы верите в йети, Лох-несское чудовище и Бермудский треугольник? Вы же не считаете, что Земля плоская?

– Конечно же нет, я советский человек и получил хорошее образование. А что вас смущает?

– Если бы йети или Лох-несское чудовище существовали, то учёные это уже давно бы доказали.

– В этом нет ничего противоречивого: учёные постоянно находят новые виды рыб или животных. Мир не изучен до конца. Я уверен, что просто йети осталось очень мало в мире. Судя по всему, они обладают серьёзным мозговым аппаратом и осознанно прячутся от людей. Помните историю с отшельницей Агафьей Лыковой? Её тоже с трудом обнаружили в тайге. Как только возникнет угроза для экологии – они обратятся за помощью к цивилизации.

– По вашему мнению, йети живут в Алтайском крае?

– Безусловно! Они как раз тут и обитают! Я отчасти из-за этого и получил мандат депутата АКЗС, чтобы было проще с ними выйти на контакт. Другое дело, всё это я говорил до начала СВО. Сначала надо подавить киевский режим, а потом общаться с йети и инопланетянами. Должно пройти время, когда йети будут ходить на приём к депутатам АКЗС с жалобами.

– Вы сейчас серьёзно?

– Абсолютно. Как и то, что будет разработана машина времени. Наберите в "Яндексе", там много интересного об этом написано.

– Тогда о чём бы вы хотели поговорить с йети, когда они придут к вам в АКЗС?

– Я боюсь, что у нас возникнет проблема с коммуникацией: у них свой язык. Но если мы найдём переводчика, то я бы узнал, как йети удалось сохранить тайну своего существования, а также как они оценивают эволюцию человеческой цивилизации. Мне кажется, что у нас мог бы состояться интересный разговор. Понадобится, конечно, помощь Александра Лазарева и нашего алтайского Минздрава, чтобы йети не подхватили человеческие вирусы.

"Некоторые наши идеи почему-то считают популистскими и абсурдными"

– Многие считают, что ваша партия – искусственный проект Кремля, чтобы отбить голоса у КПРФ. Если бы в бюллетене на выборах в АКЗС в 2021 году "Коммунисты России" не стояли выше КПРФ, вы бы прошли в парламент?

– В это я не верю. В Непале сразу семь коммунистических партий и никто их не путает. У нас страна с высоким уровнем грамотности, у всех дома есть телевизор, и люди способны отличить одних коммунистов от других. На выборах в Госдуму в общей сложности мы получили два миллиона голосов. Не нужно думать, что все эти люди – неграмотные дурачки. У нас в целом в Сибири были очень хорошие результаты: в Омске около 12%, в Хакасии – 10%. Там в бюллетенях мы стояли ниже КПРФ.

– Вы сказали, что вникли в проблемы Алтайского края и помогли решить некоторые из них. А можно конкретнее?

– Могу отчитаться. Например, занимался судьбой известного вашего художника Юрия Бралгина. Не всегда талантливый человек способен отстаивать свои интересы. Юрию Бралгину уже больше 80 лет и существовал риск, что мы могли бы потерять его картины, находившиеся в частной собственности. Пришлось выйти на уровень министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, и после её вмешательства лучшие работы Бралгина выкупило государство. Считаю, что я сделал большое дело для культуры Алтайского края.

– При всём уважении к знаменитому художнику, но что ещё?

– На меня вышли сотрудники одного крупного предприятия из Бийска, которым месяцами не платили зарплату. Пришлось подключить правоохранительные органы, и десяткам человек в итоге погасили задолженность. Я помогал восстанавливать муниципальные маршруты в некоторых районах края, а также занимался переселением из ветхого дома семьи инвалида. Я не получаю зарплату как депутат, поэтому моя главная награда – благодарности избирателей. Таких примеров у меня много, поэтому считаю, что приношу огромную пользу региону.

"Если мы сейчас остались бы без Владимира Путина – не сохранили бы страну"

– Почему "Коммунисты России" до сих пор не предложили какой-нибудь законопроект, важный для Алтайского края?

– Я выступал с многими инициативами в АКЗС, но их не поддерживают. Уверен, что это эгоизм со стороны парламентских партий делить все хорошие инициативы между собой. Некоторые наши идеи почему-то считают популистскими и абсурдными. Это не так, просто мы выступаем за решительные меры в сталинском духе по преобразованию жизни в стране и крае. Но нам ставят палки в колёса "Единая Россия" и КПРФ. Это дискредитация оппозиционных политических сил в регионе.

– А вы позиционируете себя как оппозиция? Я что-то не встречал ваших критических высказываний в отношении президента или правительства России.

– В Алтайском крае "Коммунисты России" всегда будут выступать против курса губернатора и его команды.

– При этом вы голосуете за бюджет региона, в отличие от КПРФ.

– А в чём тут противоречие? Каждый год Виктор Томенко и правительство Алтайского края стараются сделать бюджет более сбалансированным и социально ориентированным. Однако всё это делается в рамках капиталистической линии, а мы выступаем за социализм. Мы выступаем не только против "Единой России", но и КПРФ, и лично Марии Прусаковой, за которой стоят определённые финансово-промышленные структуры. Я принципиально не согласен с Прусаковой по многим вопросам. В частности, мы предлагали запретить алтайским студентам проходить практику в частных компаниях, но КПРФ не поддержала нас. Мы продолжим и дальше оппонировать "Единой России" и КПРФ. На федеральном же уровне у нас более взвешенные взгляды на многие вопросы.

– То есть вы поддерживаете Владимира Путина?

– Мы поддерживаем нашего президента. Особенно как верховного главнокомандующего во время проведения СВО. Во внешней политике Путин красавчик. При этом мы выступали против пенсионной реформы, не разделяем позицию Кремля в отношении роли в истории страны Владимира Ленина. Кроме того, мы против приватизации государственного имущества и любого влияния либеральных сил на руководство страны. Однако после начала СВО ситуация в стране кардинально изменилась.

– В чём же? Мы побороли бедность или зарплаты учителей в Алтайском крае стали такими же, как и в Москве?

– Эта проблема, к сожалению, пока так и не решена. Я неоднократно публично высказывался за то, чтобы жители Алтайского края получали больше. Каким бы ни был прекрасным президентом Владимир Путин, но он – не коммунист. Россия будет развиваться только при социально-экономической модели. Пока Россия не встанет на эти рельсы, ничего не изменится. Можно, конечно, надеть на всех детей в России пионерские галстуки, но папа одного ребёнка будет всё равно получать в десять больше, чем другого. "Коммунисты России" были и будут в оппозиции к власти, но я бы в эпоху СВО не хотел подчёркивать это. Будущее России – с Владимиром Путиным.

– Вы как представитель оппозиции за то, чтобы в 2024 году у России появился новый президент?

– Это всё зависит от итогов СВО. Лично я готов голосовать за Владимира Путина, если, конечно, не будет кандидата от нашей партии.

– Объясните мне, как это возможно: вы называете себя сталинистом, оппозиционером, регулярно критикуете "Единую Россию", но поддерживаете курс президента?

– А почему вы считаете, что "Единая Россия" как-то связана с Владимиром Путиным?

– Потому что он её создал и партия поддерживает его уже больше 20 лет.

– Но он же не её член и никак не связан с "Единой Россией". КПРФ тоже поддерживает Владимира Путина.

– И вы считаете это правильным?

– Ну а как не поддерживать нашего президента? Он прислушивается к нам и уже два года принимает многие решения, о которых давно настаивали "Коммунисты России". Я, кстати, один из немногих, кто был от Алтайского края на послании Владимиру Путину Федеральному собранию. Там он много говорил о том, как будет меняться система образования в стране, что олигархи должны изменить свой подход в бизнесе и вкладывать деньги в России. Более того, Путин стал менять своё отношение к Владимиру Ленину. При этом глобально у меня с президентом во многих вопросах взгляды не совпадают. Я же этого не скрываю. Однако во время Второй мировой войны американские коммунисты поддерживали президента Франклина Рузвельта. Самое главное для них было – победить фашизм. Я же считаю, что Путин круче Рузвельта. До начала СВО я выступал с критикой некоторых решений Кремля. Сейчас же я этого сделать не могу. Да и не хочу.

– Конкретно в чём вы критиковали власть?

– Когда принимали пенсионную реформу и когда проходило голосование за поправки в Конституцию.

– В том, что сроки президента могут быть обнулены?

– Тогда это мне казалось неочевидным, но сейчас, как гражданин страны, я счастлив, что мудрый российский народ проголосовал за эту поправку. Если мы сейчас остались бы без Владимира Путина – не сохранили бы страну. Мне кажется, что в 2024 году он снова станет президентом, и до того момента, когда ситуация в мире не изменится, он должен руководить Россией.

– Получается, пока мы не наладим отношения с Западом, вы будете только хвалить власть?

– Почему? Это не значит, что его нельзя критиковать. Путина надо убеждать. Я считаю, что за последние несколько лет левым силам удалось убедить президента во многих вопросах. В этом заслуга, кстати, не только наша, но и настоящих патриотов страны из КПРФ. Только не таких либералов, как Мария Прусакова. Нужно дотировать из федерального бюджета такие важные регионы, как Алтайский край. Когда я обратился к заместителю губернатора Данилу Ситникову с вопросом, почему зарплаты врачей в крае ниже, чем в других регионах, он мне ответил: "Так было и при советской власти". Этот аргумент я не принимаю. Федеральный центр должен сильнее поддерживать не только Кавказ, но и Сибирь. Деньги в России есть, а если их не будет хватать, то можно отобрать у олигархов.

"Алтайские коммунисты действуют по тактике убеждённых либералов"

– Объясните мне: чем отличаются "Коммунисты России" от КПРФ?

– У нас более радикальные взгляды на проблемы. В Алтайском крае многие коммунисты перешли на сторону либералов и обслуживают интересы Запада.

– Кто именно?

– Например, Антон Арцибашев. И не только он, а ещё Мария Прусакова.

– Почему вы уверены, что они обслуживают интересы Запада? У вас есть доказательства?

– Когда в феврале 2022 года началась СВО, целый ряд депутатов АКЗС выступили в западных социальных сетях с осуждением решения президента. Потом, конечно, они удалили эти посты, но я всё равно считаю, что они действуют не в интересах России. И таких людей в КПРФ с либеральными взглядами очень много.

– А что, по вашему мнению, плохого в либеральных идеях?

– Мой прадедушка был чекистом, поэтому я никогда не встану на позицию людей, желающих создать в стране хаос. Мария Прусаков – не бесталанный человек, но использует его плохо. Она не поддерживает любые радикальные шаги. Я на сессии АКЗС предлагал внести поправку в закон и признать ВИЧ биологическим оружием ЦРУ. Даже уважаемый мною член "Единой России" Александр Лазарев поддержал меня, а в КПРФ просто в очередной раз посмеялись. Вообще Александр Лазарев – мой любимый депутат АКЗС от партии власти. Алтайские коммунисты действуют по тактике убеждённых либералов.

– Шанса, что вы помиритесь с коммунистами, получается, нет?

– Я бы очень этого хотел, но есть три условия. Прежде всего, Геннадий Зюганов, которого я уважаю, должен уйти со своего поста. Также КПРФ должна дистанцироваться от религиозных конфессий, хотя я сам лично верю в Бога. Ну и самое главное – нужно зачистить ряды партии от таких людей, как Антон Арцибашев и Мария Прусакова. Они не коммунисты, а, скорее, троцкисты или либералы. Если эти три требования будут выполнены, то мы сможем объединиться с КПРФ. Я даже готов возглавить новую политическую структуру.

– Почему именно вы?

– Меня прекрасно знают коммунисты во многих странах мира: в Лаосе, на Кубе, в Северной Корее, Африке. Недавно я выступал на политической ассамблее стран Азии и мне аплодировали как члены "Единой России", так и ЛДПР и "Справедливой России – За правду" за то, что "громил" публично с трибуны японских коммунистов: таких же сторонников Запада, как Мария Прусакова, но только с узкими глазами. Если бы я был президентом, то действовал бы более жёстко. Владимир Путин в этом плане очень терпеливый человек. На время СВО я бы запретил деятельность всех либеральных политических партий. Также бы – только не обижайтесь на меня – закрыл многие СМИ в России и более строго наказывал тех, кто пользуется VPN. Западными соцсетями в обход блокировки пользуются враги своей страны.

– Прям враги народа?

– Или любопытные люди.

"Я не против негров, но их в нашем футболе стало очень много"

– Вы ещё активно высказываетесь на тему спорта. Например, говорили, что те, кто уезжает выступать за границу, это предатели страны. Почему многие депутаты считают, что они должны решать, что делать или не делать спортсмену?

– Я в частную жизнь не вторгаюсь, но регламентировать границы дозволенного для публичного человека – моя задача. Меня же для этого и избрали во власть. Если спортсмен был воспитан за бюджетные деньги, то государство обязано защищать свои интересы. К тому же российские спортсмены не могут переходить в чемпионаты недружественных для России стран. Это просто непорядочно.

– В советское время многих выдающихся спортсменов не выпускали за границу и это не позволило им проявить себя на самом высоком уровне. Вы за то, чтобы вернуться к этой практике?

– Да, я бы не давал им уезжать. А зачем нашим хоккеистам ехать в НХЛ? Тот же Александр Овечкин играет за американскую команду, а не за российскую. Такое возможно, когда в мире победит коммунизм, не будет границ, ядерного оружия, разделения на бедных и богатых. А пока пусть выступают в российском чемпионате. Капитан футбольного "Зенита" Андрей Аршавин в своё время убежал играть в лондонский "Арсенал". В Аршавине живёт ген предательства. Я не предлагаю таких как он расстреливать, просто нужно ограничить выезд или забрать загранпаспорт.

– То, что футболист решил проявить себя в одном из лучших клубов Европы, – это предательство?

– В СССР не любили стиляг, потому что страну с трудом восстанавливали после войны, а они хотели жить как мажоры на Западе. Не должен спортсмен быть вне политического контекста. Не может человек поехать играть в недружественную страну, которая поставляет оружие, из которого потом стреляют по российским солдатам. Пусть уехавшие спортсмены вернут все деньги, которые в них вложило государство. Для меня они предатели, таким спортсменам я бы руки не подал.

– Кому вы симпатизируете в футболе?

– Я же из Санкт-Петербурга, поэтому за "Зенит".

– А вы знаете, что нейтральные болельщики называют их "бомжами"? Как может человек левых взглядов, отрицающий капитализм, переживать за клуб, в который каждый год компания "Газпром" вливает миллиарды рублей?

– Завтра "Газпром" национализируют, и он будет спонсировать то, что в интересах правительства. Я болею за "Зенит" не как политик, а как житель этого города. Это не значит, что мне всё нравится в клубе: я ненавижу Андрея Аршавина и большое количество иностранцев в составе. Неужели у нас в России нет толковых своих игроков? Это всё западные тренды, которые чужды русскому человеку.

"Ещё в детстве я мечтал убить Рональда Рейгана, как человека, ненавидящего всё русское"

– Вы так категорично говорите об этом. Неужели вы никак не зависите от иностранных товаров? Можно посмотреть, какой у вас телефон?

– (Показывает.) iPhone. Я же не больной человек.

– И вы не думаете, что западные спецслужбы прослушивают вас?

– Служба безопасности партии уже всё проверила. У нас в штате работают бывшие сотрудники КГБ, я им доверяю.

– Компания Apple, кстати, американская.

– iPhone я пользуюсь уже много лет и менять марку телефона не планирую. Не буду из себя строить псевдопатриота. Ноутбук у меня японский. Они делают очень хорошую технику. Это ленински-сталинский подход: они брали всё самое лучшее у других и делали ещё лучше в России. Мой телефон работает на красный флаг, а не на звёздно-полосатый или радужный.

– А вам как ярому стороннику курса Сталина не кажется странным, что мы практически полностью зависим от западных товаров?

– Это хреново! В этом наша партия не виновата.

– А кто?

– Тот курс, которого придерживается власть. Нам нужно научиться делать компьютеры, автомобили и самолёты, поезда. Для этого нужен сталинский мобилизационный курс. Я очень рад тому, что все враги России уехали из страны. Есть шанс очиститься. Я вообще не понимаю, зачем нашему человеку ехать за границу. В Америке всё плохо: там не работает общественный транспорт, везде нищета.

– Почему вы так решили? Вы там были?

– Нет, но меня бы не пустили: я внесён в чёрный список, потому что призывал коренных индейцев Америки выступить за независимость штата Техас. Не считаю, что в США живут глупые люди, но основная масса – зомбированные, которые дальше своего ранчо не ездят. Ещё в детстве я мечтал убить Рональда Рейгана, как человека, ненавидящего всё русское. Многим россиянам всегда нравился американский образ жизни. Не нужно мечтать об Америке. Лучше ехать отдыхать в Африку, Северную Корею или Алтайский край.

– Оказавшись перед Сталиным, о чём бы вы его спросили?

– Как он мог не подготовить себе преемника. Он был авторитарным руководителем и не установил в компартии систему, при которой любой генсек, отклонившийся от курса Сталина, мог быть автоматически смещён. С Никитой Хрущёвым мы потеряли десять лет, а с Михаилом Горбачёвым вообще всё. Для меня более великого человека, чем Иосиф Сталин, в истории нашей страны не было. Только потом идут Владимир Ленина, Леонид Брежнев и только потом Владимир Путин.