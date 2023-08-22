Алтайский депутат не смог обжаловать приговор за изнасилование юной племянницы жены

Приговор вступил в законную силу

22 августа 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский краевой суд оставил в силе приговор депутату Госсобрания Республики Алтай, которого первая инстанция признала виновным в изнасиловании 14-летней племянницы супруги, пишет "Банкфакс".

Ранее сообщали, что депутата Александра Коршука приговорили к восьми годам и шести месяцам. По данным следствия, изнасилование произошло в 2019 году в квартире, расположенной в Барнауле. В 2021 году депутата задержали.

"В июне адвокат Коршука подал жалобу, которую Алтайский краевой суд рассмотрел 17 августа. Апелляция оставила вердикт первой инстанции без изменений", - отмечает издание.

Приговор вступил в законную силу.