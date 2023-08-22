Алтайский депутат не смог обжаловать приговор за изнасилование юной племянницы жены
Приговор вступил в законную силу
22 августа 2023, 10:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Алтайский краевой суд оставил в силе приговор депутату Госсобрания Республики Алтай, которого первая инстанция признала виновным в изнасиловании 14-летней племянницы супруги, пишет "Банкфакс".
Ранее сообщали, что депутата Александра Коршука приговорили к восьми годам и шести месяцам. По данным следствия, изнасилование произошло в 2019 году в квартире, расположенной в Барнауле. В 2021 году депутата задержали.
"В июне адвокат Коршука подал жалобу, которую Алтайский краевой суд рассмотрел 17 августа. Апелляция оставила вердикт первой инстанции без изменений", - отмечает издание.
Приговор вступил в законную силу.
10:57:45 22-08-2023
Гаденыш....Мразота...Слов нет...Надеюсь жизнь его там будет "не сахар" и когда выйдет тоже. (Родителям той девочки просто надо его в сетку рабицу и камень на шею).
11:01:44 22-08-2023
Лучшие из лучших, говорили они. Каков поп - таков и приход.
12:14:12 22-08-2023
Вопросов очень много. В 2019 было событие, а в 2021 арестовали только ? А когда заявление поступило ? Или девочка 2 года думала- осознавала ? И как доказали что изнасилование было, через 2 года то ? Опять только с ее слов ? Так можно любого мужика оговорить и посадить, это что за законы такие ?
13:40:04 22-08-2023
Я подозревал, что в верхушках власти всякое гнильё водится, но чтобы до такой степени!
21:45:37 22-08-2023
Гость (13:40:04 22-08-2023) Я подозревал, что в верхушках власти всякое гнильё водится, ... Да где бы он её так встретить мог , будто своей секретаршей трудоустроил ? Блат до добра не довёл ?