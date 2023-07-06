Алтайский депутат оценил работу частной медклиники в Барнауле
Антон Васильев посетил лечебно-диагностический центр "Пигмалион"
06 июля 2023, 14:16, ИА Амител
Председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Алтайского краевого Законодательного Собрания Антон Васильев побывал с рабочим визитом в лечебно-диагностическом центре "Пигмалион".
Парламентарий осмотрел техническое оснащение и побеседовал с ведущими специалистами. Врачи рассказали Васильеву об организации работы центра.
Антон Васильев отметил доступность медицинской помощи, которую оказывает "Пигмалион", её качество, а также работу мобильных медицинских бригад, на постоянной основе выезжающих в сёла Алтайского края.
В ходе встречи депутат также передал некоторым из врачей государственные награды.
Напомним, в начале июня "Пигмалион" посетили представители Межрегиональной Ассоциации "Сибирское Соглашение" – первый заместитель председателя исполкома Наталья Донская и руководитель департамента социального сектора, профессор д.м.н. Елена Потеряева. Они прибыли в Барнаул, чтобы пообщаться с коллективами нескольких учреждений здравоохранения, в том числе и "Пигмалиона". Тогда с руководителем клиники Алексеем Маликовым они обсудили развитие выездной медицины, столь важной для жителей отдалённых районов края.
14:32:09 06-07-2023
руководитель клиники кто? такой же депутат
15:21:32 06-07-2023
Реклама Пигмалиона.
16:11:07 06-07-2023
Лучше бы в государственную сходили, что в платную-то ходить? А еще лучше по талончикам посетить учреждение., которые только один раз в неделю на госуслуги выкидывают по понедельникам в 18-00. Каждый понедельник эти самые госуслуги виснут с 17-45 до 19-00. И талонов ограничено.
23:10:19 06-07-2023
Выездная медицина - это прорыв похлеще Йелостоуна. Начните уже людям оказывать медицинскую помощь за те отчисления, которые выплачивает работодатель.