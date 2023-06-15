Представители "Сибирского соглашения" обсудили проблемы медицины в Барнауле

Эксперты поднимали вопросы работы по системе ОМС, выездной медицины и кадров

15 июня 2023, 09:50, ИА Амител

Визит представителей "Сибирского соглашения" в "Пигмалион" / Фото предоставлено клиникой

В начале июня в Барнаул приехали представители Межрегиональной Ассоциации "Сибирское Соглашение". Первый заместитель председателя исполкома Наталья Донская и руководитель департамента социального сектора, профессор, д.м.н. Елена Потеряева посетили несколько учреждений здравоохранения, в том числе и лечебно-диагностический центр "Пигмалион". О том, что именно обсуждали, amic.ru рассказал руководитель центра Алексей Маликов.

Одна из основных целей визита – посмотреть, как работает частная медицина.

"Мы показали гостям наши возможности, познакомили с прогрессивными методиками лечения и восстановления. И они высоко оценили и технический, и кадровый уровень. Но самое главное – мы обозначили вопросы, решение которых могло бы повысить доступность медицинской помощи", – рассказал Маликов.

Вопросов было несколько. Например, законодательные условия для работы медучреждений на выезде. По словам Маликова, частная медицина хорошо вписана в поддержку системы здравоохранения в селах. В регионе немало населенных пунктов, жители которых не могут попасть на прием к узкому специалисту. Пусть и не полноценным, но все же решением становятся работы мобильных бригад медиков. Такие приезжают как от краевых бюджетных учреждений, так и от частных.

"И мы готовы еще активнее развивать это направление. Но сейчас по закону это можно делать только в мобильных передвижных комплексах. Это специальный автомобиль, на котором медики едут в село, и где принимают пациентов. Но площадка для приема и количество специалистов ограничены возможностями машины. Мы неоднократно предлагали разрешить прием в стационарных помещениях. Некоторые районные больницы и сейчас идут навстречу, предоставляют помещения, но не везде. Поэтому надо прописать это в законе, тогда доступность медпомощи, особенно узконаправленной, существенно повысится", – отметил Маликов.

Еще один вопрос, который обсудили на совещании, работа системы ОМС. Представители ассоциации, по словам руководителя "Пигмалиона", выступают за расширение участия в обязательном медицинском страховании частного здравоохранения. В последние годы объем квот для частников то рос, то снижался. И до сих пор есть разные мнения насчет того, надо ли вписывать медцентры в эту системы. Но это однозначно повысит не только доступность медуслуг за счет бюджета, но и качество за счет конкуренции. Да и узких врачей в частных клиниках, как правило, больше.









Визит представителей "Сибирского соглашения" в "Пигмалион" / Фото предоставлено клиникой

Кстати, кадры – еще одна важная тема. Если раньше эта проблема была в основном только в бюджетных больницах и поликлиниках, то теперь ее ощутили и частные. Еще в период пандемии коронавируса некоторые врачи уехали из региона за более высокой зарплатой. Пусть небольшой, но все же отток случился и на фоне специальной военной операции – часть медиков отправились на передовую и в новые регионы.

"Конечно, все это системные вопросы. Мы и раньше неоднократно их поднимали перед чиновниками и депутатами разных уровней. И решить их можно только комплексными мерами. Но отрадно, что через "Сибирское соглашение" проблемы здравоохранения теперь снова выйдут на уровень полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе", – подытожил Алексей Маликов.