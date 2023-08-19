НОВОСТИОбщество

Алтайский депутат Останина предложила давать квартиру за пятого ребенка

По ее словам, меры поддержки не должны зависеть от дохода семей

19 августа 2023, 16:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать россиянам квартиру за рождение пятого ребенка. Об этом сообщает "Лента".

Останина отметила, что сейчас кроме единого пособия, выплачиваемого из федерального бюджета, все остальное входит в полномочия субъектов. Поэтому на рассмотрение вносят законопроект о новой мере поддержки.

По словам Останиной, она предлагает не поддерживающую, а стимулирующую инициативу. Также депутат заявила, что семьи должны получать поддержку вне зависимости от уровня дохода.

Многодетные семьи

Комментарии 4

Avatar Picture
???

17:08:59 19-08-2023

Много цыганей или тожероссиянинов, на СВО воюют, или налоги на содержание останиных нин платят ?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:10 20-08-2023

??? (17:08:59 19-08-2023) Много цыганей или тожероссиянинов, на СВО воюют, или налоги ... Действительно, будет поддержка "тожероссиян" в чистом виде.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
От осинки не родятся апельсинк

17:23:58 19-08-2023

А что делать с депутатками, которые нарожали сыновей-убийц, нина останина не предложила ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:35 20-08-2023

Только если за счет Останиной

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров