Алтайский депутат Останина предложила давать квартиру за пятого ребенка
По ее словам, меры поддержки не должны зависеть от дохода семей
19 августа 2023, 16:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать россиянам квартиру за рождение пятого ребенка. Об этом сообщает "Лента".
Останина отметила, что сейчас кроме единого пособия, выплачиваемого из федерального бюджета, все остальное входит в полномочия субъектов. Поэтому на рассмотрение вносят законопроект о новой мере поддержки.
По словам Останиной, она предлагает не поддерживающую, а стимулирующую инициативу. Также депутат заявила, что семьи должны получать поддержку вне зависимости от уровня дохода.
17:08:59 19-08-2023
Много цыганей или тожероссиянинов, на СВО воюют, или налоги на содержание останиных нин платят ?
07:37:10 20-08-2023
??? (17:08:59 19-08-2023) Много цыганей или тожероссиянинов, на СВО воюют, или налоги ... Действительно, будет поддержка "тожероссиян" в чистом виде.
17:23:58 19-08-2023
А что делать с депутатками, которые нарожали сыновей-убийц, нина останина не предложила ?
08:59:35 20-08-2023
Только если за счет Останиной