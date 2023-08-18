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Путин заявил, что обновление общественного транспорта является приоритетом

До 2030 года в регионах нужно обновить 57 тысяч автобусов

18 августа 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Владимир Путин заявил о том, что обновление общественного транспорта является приоритетной задачей для регионов России. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, до 2030 года в регионах нужно обновить 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев. При этом, с учетом развития транспортных маршрутов, потребность будет только увеличиваться.

Путин добавил, что в этом вопросе опираться нужно на отечественное машиностроение. 

Владимир Путин общественный транспорт

Комментарии 5

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Гость

10:07:04 18-08-2023

Предвыборная компания началась, настало время обещаний.

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Гость

10:54:03 18-08-2023

В БАРНАУЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ. Вопрос серьёзный. А от общественного транспорта зависят не тысячи, а сотни тысяч людей.

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Гость

14:06:27 18-08-2023

а до 30года на чем ездить?!

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пессимист

16:26:40 18-08-2023

Пустая предвыборная болтовня. Человек у власти 23 года. Почему раньше не было приоритетом?

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Гость

16:45:33 18-08-2023

пессимист (16:26:40 18-08-2023) Пустая предвыборная болтовня. Человек у власти 23 года. Поче... А что у нас выборы президента на носу? Если нет, то зачем про предвыборные обещания пишешь?

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