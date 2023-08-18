Путин заявил, что обновление общественного транспорта является приоритетом

До 2030 года в регионах нужно обновить 57 тысяч автобусов

18 августа 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владимир Путин заявил о том, что обновление общественного транспорта является приоритетной задачей для регионов России. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, до 2030 года в регионах нужно обновить 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев. При этом, с учетом развития транспортных маршрутов, потребность будет только увеличиваться.

Путин добавил, что в этом вопросе опираться нужно на отечественное машиностроение.