Путин заявил, что обновление общественного транспорта является приоритетом
До 2030 года в регионах нужно обновить 57 тысяч автобусов
18 августа 2023, 09:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин заявил о том, что обновление общественного транспорта является приоритетной задачей для регионов России. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, до 2030 года в регионах нужно обновить 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев. При этом, с учетом развития транспортных маршрутов, потребность будет только увеличиваться.
Путин добавил, что в этом вопросе опираться нужно на отечественное машиностроение.
10:07:04 18-08-2023
Предвыборная компания началась, настало время обещаний.
10:54:03 18-08-2023
В БАРНАУЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ. Вопрос серьёзный. А от общественного транспорта зависят не тысячи, а сотни тысяч людей.
14:06:27 18-08-2023
а до 30года на чем ездить?!
16:26:40 18-08-2023
Пустая предвыборная болтовня. Человек у власти 23 года. Почему раньше не было приоритетом?
16:45:33 18-08-2023
пессимист (16:26:40 18-08-2023) Пустая предвыборная болтовня. Человек у власти 23 года. Поче... А что у нас выборы президента на носу? Если нет, то зачем про предвыборные обещания пишешь?