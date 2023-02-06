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Алтайский депутат попросит кабмин передать золотые прииски регионам

Подобное решение, по мнению Останиной, позволит решить многие проблемы регионов

06 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Нина Останина планирует попросить кабмин передать золотые прииски регионам. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Обязательно поставлю этот вопрос перед председателем правительства Михаилом Мишустиным. Спрошу, не назрело ли время передачи золотых приисков в собственность регионов?" – написала Останина.

Она отметила, что, например, Хакасия очень богата природными ресурсами, включая золото. Но при этом Минприроды выдаёт разрешение на добычу Москве, куда позднее добытчики платят и налоги.

Останина считает, что принятие подобного решения позволит регионам решить многие проблемы.

 

 

Комментарии 3

  • губернаторская гонка началась?
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Губернаторская гонка началась - О чём Вы, любезный(ая), о какой гонке речь, что за либеральное словоблудие!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • ну да! теперь когда все сливки с приисков уже сняты... и добыча становиться убыточной! можно и регионам отдавать... ведь что бы теперь закрыть по всем требованиям, нужно потратить во много раз больше!!!
    06 февраля, Гость   Ответить
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