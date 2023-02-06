Алтайский депутат попросит кабмин передать золотые прииски регионам

Подобное решение, по мнению Останиной, позволит решить многие проблемы регионов

06 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Нина Останина планирует попросить кабмин передать золотые прииски регионам. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Обязательно поставлю этот вопрос перед председателем правительства Михаилом Мишустиным. Спрошу, не назрело ли время передачи золотых приисков в собственность регионов?" – написала Останина.

Она отметила, что, например, Хакасия очень богата природными ресурсами, включая золото. Но при этом Минприроды выдаёт разрешение на добычу Москве, куда позднее добытчики платят и налоги.

Останина считает, что принятие подобного решения позволит регионам решить многие проблемы.