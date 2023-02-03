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Алтайский депутат предложила запретить продажу игрушек с символикой НАТО

По её мнению, такие игрушки должны вызывать желание уничтожить их

03 февраля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о том, что в российских магазинах нужно запретить продажу игрушечной техники с символикой НАТО. Её слова передаёт Daily Storm.

"Когда мы в детстве играли в войну, тогда были деревянные автоматы, но я что-то не припомню, чтобы на них были фашистские кресты. Поэтому для меня это есть не что иное, как элементы пропаганды техники и идеологии тех стран", – сказала Останина.

По её словам, продавать подобные игрушки можно только в том случае, если у детей будет возникать желание их уничтожить. 

Депутат пообещала направить соответствующий запрос в Роспотребнадзор.

 

Комментарии 18

  • а такие есть?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Пропаганда техники - это прямо хорошо. Надо еще запретить посудомойки там, машинки стиральные. Чуждая нам техника, надо в ручье стирать. Золой, опять же. Компьютеры бы тоже из оборота вывести. А то ишь, пропагандируют и пропагандируют чуждую нам технику.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а депутаты когда начнут нормальные предложения уже придумывать???
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Предложение нормальное. Жаль, раньше не запрещали.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Бабушка уже в маразм впадает.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • а депутаты когда начнут нормальные предложения уже придумывать??? - а им зачем? Им и так сойдет - главное, предложить в нужном направлении.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • А никто еще не предложил картошку запретить? Ее вона откуда завезли. Чур , это моя идея
    03 февраля, Гость   Ответить
  • у меня племянник всякую технику уничтожает. хоть нашу хоть чужую. в 3 то года от роду)) А если серьезно, надо воспитывать в духе любви к Родине. А запреты - это от нежелания работать.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • если запретят картошку то я точно сдохну с голоду(
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Жаль, раньше не запрещали. - Да запретить вообще все. Оставить только один фасон и цвет одежды, девочкам - одну одобренную куклу в кокошнике, мальчикам - автомат калашникова и трактор с разрешенной символикой. Да, главное, не поднимать глаз на радугу и на небо - сами понимаете почему. Поэтому на улицу - только ночью, во избежание слома ориентации. И рожать-рожать-рожать.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • И рожать-рожать-рожать.--- ну как же рожать? Ночью прогуливаться будем, днем работать. На секс времен не останется
    03 февраля, Гость   Ответить
  • На секс времен не останется - ниче, на разок ради зачатия время найдете. Или в отпуске постараетесь. А секс - это вообще грех. Только ради зачатия можно.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ага а почему девочке одну куклу а мальчику аж 2 игрушки???
    03 февраля, Гость   Ответить
  • На секс времен не останется - Будут с этим помогать специально обученные люди. идите работайте.не отвлекайтесь.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Чё с натовскими буквами делать? Z и V?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • кто только вас избирает, хоспади
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ну зачем запрещать? Предлагал же кто-то вознаграждение выплачивать за уничтоженные танки)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Подождите ща Федя Емельяненко бой свой последний проведет и потом у нас новый депутат Государственной Думы!
    04 февраля, Гость   Ответить
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