Алтайский депутат предложила запретить продажу игрушек с символикой НАТО

По её мнению, такие игрушки должны вызывать желание уничтожить их

03 февраля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о том, что в российских магазинах нужно запретить продажу игрушечной техники с символикой НАТО. Её слова передаёт Daily Storm.

"Когда мы в детстве играли в войну, тогда были деревянные автоматы, но я что-то не припомню, чтобы на них были фашистские кресты. Поэтому для меня это есть не что иное, как элементы пропаганды техники и идеологии тех стран", – сказала Останина.

По её словам, продавать подобные игрушки можно только в том случае, если у детей будет возникать желание их уничтожить.

Депутат пообещала направить соответствующий запрос в Роспотребнадзор.