Алтайский депутат, устроивший массовое ДТП, был трезв
Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял Андрей Абрамов, получил серьезный ущерб
16 июня 2023, 14:02, ИА Амител
Экспертиза не обнаружила следов алкоголя и запрещенных веществ в крови депутата АКЗС Андрея Абрамова, устроившего массовое ДТП, сообщает "Атмосфера".
Напомним, 10 июня в Бийске депутат на автомобиле Toyota Land Cruiser врезался в попутный Daihatsu Terios, который отбросило на Mitsubishi Pajero. К счастью, обошлось без пострадавших.
По данным источников издания, Toyota Land Cruiser якобы принадлежит не депутату, а компании "Эвалар", в которой он трудился ранее.
"Происшествием осталось крайне недовольно руководство и собственники компании", – пишет издание со ссылкой на собеседников.
Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял Абрамов, судя по фотографиям, получил серьезный ущерб.
14:05:33 16-06-2023
был трезв --- Ну кто бы сомневался, это же депутат!
14:07:09 16-06-2023
Мде, что-то не похоже
14:14:10 16-06-2023
Так он, вроде, отказался проходить освидетельствование на месте?
14:34:08 16-06-2023
Гость (14:14:10 16-06-2023) Так он, вроде, отказался проходить освидетельствование на ме... Так если отказался - это автоматом лишение прав
14:38:47 16-06-2023
Гость (14:34:08 16-06-2023) Так если отказался - это автоматом лишение прав... Он отказался проводить освидетельствование на месте и поехал в мед. учреждение. Правда должен ехать туда с гАйцами и при них дуть в трубочку.
14:16:03 16-06-2023
Еще бы обнаружили
14:18:37 16-06-2023
Это тот, который в Эвалар работал? Друг Прокопьева? Надеюсь, там разберутся кто виноват, а кто нет
14:21:12 16-06-2023
Не удивлен
14:26:21 16-06-2023
Ну да ну да верим. Пусть дальше ездит конечно, пока не зашибет насмерть кого нить
14:36:43 16-06-2023
Антоха (14:26:21 16-06-2023) Ну да ну да верим. Пусть дальше ездит конечно, пока не зашиб... Так если и зашибет, все равно будет дальше ездить, примеров тому масса.
14:39:35 16-06-2023
Гость (14:36:43 16-06-2023) Так если и зашибет, все равно будет дальше ездить, примеров ... Так не "если", а "когда".
14:37:32 16-06-2023
Что еще ожидалось от самого честного в Алтайском крае депутата?
14:46:33 16-06-2023
Депутат у нас, это как корова в Индии -святое)) Нельзя вот так взять и пустить на мясо. Сейчас начальство Эвалар на камеру скажут что очень недовольны, а потом вместе может полезут в чан с молоком купательные процедуры принимать.
14:55:13 16-06-2023
В Германии он бы не прошел идиоттен тест, жаль в нашей стране нет защиты от психов. Несоблюдение дистанции и скоростного режима - агрессивное вождение!
15:20:57 16-06-2023
Ондрейка таперича будет платить за раздолбаную служебную машину и ещё за пару чужих. Опять урежут зарплату сотрудникам или что-то ещё продадут из активов
15:34:26 16-06-2023
Щас ещё и невиновным выйдет депутат и предъявит двум другим участникам дтп, чтобы они ему восстанавливали крузака.
16:09:23 16-06-2023
Да ему по боку всё, машина не его, ущерб помогут выплатить. Главное, всё же живы
16:37:46 16-06-2023
Каждый ,кто туда попадает (в депутаты) имеет неприкосновенность от стаи. Его будут защищать ,выгораживать ,а мы тыкая в смартфоны будем возмущаться, очередной пижон, был пьян или не был.. стадо овец и баранов. Сам такой....
17:55:07 16-06-2023
Не может быть депутат пьяным. Это все вокруг были пьяные и ДПСники в том числе. И комментаторы тоже все пьяные.
21:17:31 16-06-2023
Гость (14:34:08 16-06-2023) Так если отказался - это автоматом лишение прав... Ну ктож депутата лешит прав?! Это только в США даже президента могут привлечь,а у нас это ж почти памятники,а кто же памятник посадит или накажет?!
21:47:26 16-06-2023
Меня за корвалол лешили. А тут попутку догнал и трезвый. Простому люду ничего нельзя, даже лекарства. А им можно все
10:27:11 17-06-2023
даже добавить нечего, все всё сказали...