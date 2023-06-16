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Алтайский депутат, устроивший массовое ДТП, был трезв

Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял Андрей Абрамов, получил серьезный ущерб

16 июня 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: "Барнаул 22"
Фото: "Барнаул 22"

Экспертиза не обнаружила следов алкоголя и запрещенных веществ в крови депутата АКЗС Андрея Абрамова, устроившего массовое ДТП, сообщает "Атмосфера".

Напомним, 10 июня в Бийске депутат на автомобиле Toyota Land Cruiser врезался в попутный Daihatsu Terios, который отбросило на Mitsubishi Pajero. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным источников издания, Toyota Land Cruiser якобы принадлежит не депутату, а компании "Эвалар", в которой он трудился ранее.

"Происшествием осталось крайне недовольно руководство и собственники компании", – пишет издание со ссылкой на собеседников.

Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял Абрамов, судя по фотографиям, получил серьезный ущерб.

Фото: asfera.info со ссылкой на очевидца ДТП
ДТП Алтайский край депутаты

Комментарии 22

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Гость

14:05:33 16-06-2023

был трезв --- Ну кто бы сомневался, это же депутат!

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Руся

14:07:09 16-06-2023

Мде, что-то не похоже

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Гость

14:14:10 16-06-2023

Так он, вроде, отказался проходить освидетельствование на месте?

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Гость

14:34:08 16-06-2023

Гость (14:14:10 16-06-2023) Так он, вроде, отказался проходить освидетельствование на ме... Так если отказался - это автоматом лишение прав

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Гость

14:38:47 16-06-2023

Гость (14:34:08 16-06-2023) Так если отказался - это автоматом лишение прав... Он отказался проводить освидетельствование на месте и поехал в мед. учреждение. Правда должен ехать туда с гАйцами и при них дуть в трубочку.

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Марина

14:16:03 16-06-2023

Еще бы обнаружили

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Иван Бунин

14:18:37 16-06-2023

Это тот, который в Эвалар работал? Друг Прокопьева? Надеюсь, там разберутся кто виноват, а кто нет

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гость

14:21:12 16-06-2023

Не удивлен

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Антоха

14:26:21 16-06-2023

Ну да ну да верим. Пусть дальше ездит конечно, пока не зашибет насмерть кого нить

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Гость

14:36:43 16-06-2023

Антоха (14:26:21 16-06-2023) Ну да ну да верим. Пусть дальше ездит конечно, пока не зашиб... Так если и зашибет, все равно будет дальше ездить, примеров тому масса.

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Гость

14:39:35 16-06-2023

Гость (14:36:43 16-06-2023) Так если и зашибет, все равно будет дальше ездить, примеров ... Так не "если", а "когда".

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Гость

14:37:32 16-06-2023

Что еще ожидалось от самого честного в Алтайском крае депутата?

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Гость

14:46:33 16-06-2023

Депутат у нас, это как корова в Индии -святое)) Нельзя вот так взять и пустить на мясо. Сейчас начальство Эвалар на камеру скажут что очень недовольны, а потом вместе может полезут в чан с молоком купательные процедуры принимать.

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гость

14:55:13 16-06-2023

В Германии он бы не прошел идиоттен тест, жаль в нашей стране нет защиты от психов. Несоблюдение дистанции и скоростного режима - агрессивное вождение!

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Ъть

15:20:57 16-06-2023

Ондрейка таперича будет платить за раздолбаную служебную машину и ещё за пару чужих. Опять урежут зарплату сотрудникам или что-то ещё продадут из активов

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Гость

15:34:26 16-06-2023

Щас ещё и невиновным выйдет депутат и предъявит двум другим участникам дтп, чтобы они ему восстанавливали крузака.

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Гость

16:09:23 16-06-2023

Да ему по боку всё, машина не его, ущерб помогут выплатить. Главное, всё же живы

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Гость

16:37:46 16-06-2023

Каждый ,кто туда попадает (в депутаты) имеет неприкосновенность от стаи. Его будут защищать ,выгораживать ,а мы тыкая в смартфоны будем возмущаться, очередной пижон, был пьян или не был.. стадо овец и баранов. Сам такой....

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Гость

17:55:07 16-06-2023

Не может быть депутат пьяным. Это все вокруг были пьяные и ДПСники в том числе. И комментаторы тоже все пьяные.

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Людмила

21:17:31 16-06-2023

Гость (14:34:08 16-06-2023) Так если отказался - это автоматом лишение прав... Ну ктож депутата лешит прав?! Это только в США даже президента могут привлечь,а у нас это ж почти памятники,а кто же памятник посадит или накажет?!

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Александр

21:47:26 16-06-2023

Меня за корвалол лешили. А тут попутку догнал и трезвый. Простому люду ничего нельзя, даже лекарства. А им можно все

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Гость

10:27:11 17-06-2023

даже добавить нечего, все всё сказали...

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