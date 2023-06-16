Алтайский депутат, устроивший массовое ДТП, был трезв

Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял Андрей Абрамов, получил серьезный ущерб

16 июня 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: "Барнаул 22"

Экспертиза не обнаружила следов алкоголя и запрещенных веществ в крови депутата АКЗС Андрея Абрамова, устроившего массовое ДТП, сообщает "Атмосфера".

Напомним, 10 июня в Бийске депутат на автомобиле Toyota Land Cruiser врезался в попутный Daihatsu Terios, который отбросило на Mitsubishi Pajero. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным источников издания, Toyota Land Cruiser якобы принадлежит не депутату, а компании "Эвалар", в которой он трудился ранее.

"Происшествием осталось крайне недовольно руководство и собственники компании", – пишет издание со ссылкой на собеседников.

Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял Абрамов, судя по фотографиям, получил серьезный ущерб.

Фото: asfera.info со ссылкой на очевидца ДТП