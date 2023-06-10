СМИ: массовое ДТП в Бийске устроил депутат Алтайского Заксобрания

Сообщается, что после аварии парламентария увезли в медучреждение освидетельствовать на алкоголь

10 июня 2023, 21:19, ИА Амител

Фото очевидца / asfera.info

Массовое ДТП в Бийске, которое случилось на объездной дороге 10 июня, устроил депутат Алтайского Заксобрания Андрей Абрамов, пишет "Атмосфера".

Напомним, что в аварии не было раненых. По предварительным данным, она произошла из-за того, что 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный автомобиль Daihatsu Terios, который, в свою очередь, отбросило на Mitsubishi Pajero.

Как выяснила "Атмосфера", подписчики местных пабликов узнали в водителе Land Cruiser депутата АКЗС и гендиректора "Сибирской медиагруппы" Андрея Абрамова.

По данным источников издания, после происшествия его отвезли в медучреждение освидетельствовать на алкоголь.