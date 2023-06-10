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СМИ: массовое ДТП в Бийске устроил депутат Алтайского Заксобрания

Сообщается, что после аварии парламентария увезли в медучреждение освидетельствовать на алкоголь

10 июня 2023, 21:19, ИА Амител

Фото очевидца / asfera.info
Фото очевидца / asfera.info

Массовое ДТП в Бийске, которое случилось на объездной дороге 10 июня, устроил депутат Алтайского Заксобрания Андрей Абрамов, пишет "Атмосфера".

Напомним, что в аварии не было раненых. По предварительным данным, она произошла из-за того, что 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную скорость и врезался в попутный автомобиль Daihatsu Terios, который, в свою очередь, отбросило на Mitsubishi Pajero.

Как выяснила "Атмосфера", подписчики местных пабликов узнали в водителе Land Cruiser депутата АКЗС и гендиректора "Сибирской медиагруппы" Андрея Абрамова.

По данным источников издания, после происшествия его отвезли в медучреждение освидетельствовать на алкоголь.

Комментарии 16

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Гость

21:17:39 10-06-2023

Из едим Россию, к слову.

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Гость

21:41:03 10-06-2023

При чём здесь должность нарушителя пдд ? Все должности привлекаются на общих основаниях, или у него иммунитет?

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Гость

21:41:27 10-06-2023

Приходите ещё на выборы, вместе поржом после.

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Гость

22:16:18 10-06-2023

Про результаты осведетельствования сообщат или врачебной тайна для некоторых?

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Гость

23:43:38 10-06-2023

совсем оборзели! правила же не для них депутатиков! Кто расскажет какое наказание будет? как всегда никакое?

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Гость

23:46:52 10-06-2023

бедненькие

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Гость

04:08:10 11-06-2023

Просто пережрал, просто накосячил) Слава Богу, что никто физически не пострадал, что никого не угробил. По материальному ущербу, думаю, он закроет вопрос - оплатит всем пострадавшим. Вот только послевкусие всё равно останется. И для самой СМГ - ну какой авторитет у первого лица компании для сотрудников? А уж в местном парламенте ему вообще не место. Не знаю в какой партии человек состоит, но любая политическая партия просто обязана его исторгнуть. Это недопустимое поведение. У человека просто обнулился его авторитет.

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Гость

08:23:51 11-06-2023

Гость (04:08:10 11-06-2023) Просто пережрал, просто накосячил) Слава Богу, что никто физ... Смешно! У едроса обнулился авторитет? Нельзя обнулить то, чего в природе не существует...

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Вы не понимаете!

06:07:48 11-06-2023

Это другое! Ему можно, он же не просто так раздолбал две чужие машины в субботу, а контент нарезал для своих СМИ, а то писать было не о чем, вот он мужественно и пошел на таран, пожертвовал собой и двумя другими людьми. Ему еще золотом микрофон ща это дадут или как там медиа премии называются? А по едросовским меркам это вообще нормальная инициация - не разбил крузака бухим - не едрос. Молодец андрейка

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Василий

06:44:10 11-06-2023

А почему молчит Банкфакс? Где дерьмо на вентилятор? Где призывы к совести?

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Гость

07:35:02 11-06-2023

Какой электорат, такие и бояре...

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Гость

11:04:52 11-06-2023

Если при отсутствии пострадавших депутата увезли на экспертизу, то значит были на то основания.

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житель Барнаула

12:27:05 11-06-2023

ну выпил лишка , от тёлки нёсся из Горного на заседание таких же уродов , а то роздаменко выговор объявит , гляди событие , больше не на чем пиариться , хоть так в сводку попал

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Лея

19:46:06 11-06-2023

опозорился на 20 лет, фу. Ни пить не умеет, ни водить машину, берегов не видит. понятия не уважает. не мужик

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Дэн

10:55:21 13-06-2023

А что-то бийский рабочий у нас тоже молчит! Про своих писать нельзя?

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бийчанин

11:29:44 13-06-2023

трезвый

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