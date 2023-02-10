Алтайский депутат внесла в Госдуму законопроект о покупке автомобиля за маткапитал

Машина должна быть новой и произведённой в России

10 февраля 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла на рассмотрение в ГД законопроект о возможности покупки автомобиля на средства материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что машина должна быть новой и произведённой на территории России. Также обязательным условием является то, что автомобиль должен быть зарегистрирован на мать или ребёнка.

Напомним, что с 1 февраля размер материнского капитала в России увеличился на 11,9%.