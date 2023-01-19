С 1 февраля в России вырастет маткапитал

Власти направили на индексацию социальных выплат 152,4 млрд рублей

19 января 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Размер материнского капитала с 1 февраля вырастет на 11,9%. Как сообщает Минфин России в Telegram-канале, на индексацию социальных выплат направят 152,4 млрд рублей.

Так, после индексации выплата за первого ребёнка составит почти 587 тысяч рублей, а на второго – около 775,6 тысячи рублей. Однако коснётся увеличение не только маткапитала – всего повысить планируют размер 40 мер социальной поддержки, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячных страховых выплат и других.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручал правительству РФ проиндексировать в этом году МРОТ выше уровня инфляции, подчеркнув, что от показателя зависят другие составляющие в области заработных плат.