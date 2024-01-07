Алтайский дизайнер пожелал проектировщикам аэропорта Новосибирска гореть в аду

Основателю агентства "Два слова" Данилу Снитко уж очень не понравился новый терминал

07 января 2024, 16:30, ИА Амител

Фото: Данил Снитко

Известный алтайский дизайнер, основатель агентства "Два слова" Данил Снитко раскритиковал руководство и проектировщиков новосибирского аэропорта Толмачево и пожелал им гореть в аду. Текст о своем впечатлении от нового терминала он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Больше всего Снитко не понравилось, что в аэропорту нет ни траволаторов в длиннющих коридорах, ни работающих эскалаторов. Человеку с больной ногой будет сложно передвигаться по аэропорту.

"Худший, просто худший аэропорт в мире. На втором месте по худшести после Новосибирского же автовокзала", – написал Данил Снитко.

По словам дизайнера, сложно быстро покинуть аэропорт и миновать длинные коридоры. Часть пути в другой терминал приходится идти по улице и мерзнуть.

"Увы и ах, степень ублюдочности проекта нового терминала сравнима только со стоимостью жратвы и кофе там же. Чтобы выйти на улицу, мне пришлось на опухшей ноге, с рюкзаком и чемоданом проковылять весь новый терминал до конца, потому что, хотя там и предусмотрено много выходов, открыт только самый-самый дальний. Желаю проектировщикам и руководству аэропорта Толмачево в новом году гореть в аду, гореть в аду", – заключил Данил Снитко.

Отметим, новый аэропорт построили в Новосибирске в 2023 году. Стоимость работ составила более 20 миллиардов рублей.