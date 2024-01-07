Алтайский дизайнер пожелал проектировщикам аэропорта Новосибирска гореть в аду
Основателю агентства "Два слова" Данилу Снитко уж очень не понравился новый терминал
07 января 2024, 16:30, ИА Амител
Известный алтайский дизайнер, основатель агентства "Два слова" Данил Снитко раскритиковал руководство и проектировщиков новосибирского аэропорта Толмачево и пожелал им гореть в аду. Текст о своем впечатлении от нового терминала он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
Больше всего Снитко не понравилось, что в аэропорту нет ни траволаторов в длиннющих коридорах, ни работающих эскалаторов. Человеку с больной ногой будет сложно передвигаться по аэропорту.
"Худший, просто худший аэропорт в мире. На втором месте по худшести после Новосибирского же автовокзала", – написал Данил Снитко.
По словам дизайнера, сложно быстро покинуть аэропорт и миновать длинные коридоры. Часть пути в другой терминал приходится идти по улице и мерзнуть.
"Увы и ах, степень ублюдочности проекта нового терминала сравнима только со стоимостью жратвы и кофе там же. Чтобы выйти на улицу, мне пришлось на опухшей ноге, с рюкзаком и чемоданом проковылять весь новый терминал до конца, потому что, хотя там и предусмотрено много выходов, открыт только самый-самый дальний. Желаю проектировщикам и руководству аэропорта Толмачево в новом году гореть в аду, гореть в аду", – заключил Данил Снитко.
Отметим, новый аэропорт построили в Новосибирске в 2023 году. Стоимость работ составила более 20 миллиардов рублей.
16:56:18 07-01-2024
Согласен, автовокзал в Новосибирске позорный.
17:23:00 07-01-2024
Видно ему нравится наш барнаульский.
17:36:01 07-01-2024
Согласен
17:39:48 07-01-2024
Летал с нового терминала уже раз 20 И года ещё с открытия не прошло, а он с первого дня разваливаться начал. Вечный ремонт, перепланировка, первый раз из него летел через неделю после полного открытия, туалеты уже были убиты наполовину, всё течёт, двери в кабинки не закрываются, замки сломаны, проектировщику умывальников водопроводный кран в ж... засунуть не помешает. И откат производителю сантехники трубочкой свернуть и туда-же. Окна не мыты с момента производства на заводе, о любителях скоротать время любуясь видами на перрон и ВПП вообще не подумали, о разметку для слепых и зрячий ноги переломает, кабели к розеткам где есть около сидушек толщиной в руку и брошены прямо по полу как попало. Курилки официальные аж две, как всегда без вентиляции. Первую закрыли уже через пару месяцев, вторая еще хуже курилки в старом терминале. Еще и капсюльный отель осенью в дальнем конце влепили, в общий интерьер он вписывается настолько блевотно что пока печатаю пальцы судорогой сводит. Продолжать можно долго. На те деньги что влупили в новый из двух старых по очереди можно было такие конфетки сделать, ммм.
17:58:00 07-01-2024
Критика критикой, а за такой базар и спросить могут.
18:12:46 07-01-2024
Всё, значит, в стране через москву, а аэропорты должны быть удобными!😁 Наивный какой-то дизайнер...
18:31:58 07-01-2024
Истеричка!
18:45:14 07-01-2024
Полностью согласна с Д. Снитко
18:55:52 07-01-2024
Кто знал Снитко до этой статьи? Косенкова, Смирнов, Афанасьев, Остроухова, Рубаненко, Толстых. Снитко - это кто?
19:08:32 07-01-2024
Конечно не с такими выражениями, но впечатление аналогичное. ,. Все для людей- все против людей'' Положительные эмоции только от внешнего вида. Внутренние работы, как-будто в каменном веке, сравнивая с любой страной, никакого прогресса, .. ..хуже чем аэровокзал во времена СССР
19:20:46 07-01-2024
Гость (17:39:48 07-01-2024) Летал с нового терминала уже раз 20 И года ещё с открытия не... А почему никто не пишет про платную стоянку В цену билета заложена стоянка автомобиля и при этом хапуги от аэропорта заставляют ожидать встречающих за шлагбаумом. Можете обижаться, но вы, людьми вы точно не являетесь.. У вас только перед глазами прибыль и не важно как вы людей обворовываете. Я сам привозил больных на рейс и скажу как вы с пассажиров за багаж деньги вымогаете, как приходиться пассажирам распаковывать багаж и вещи надевать на себя иначе вес больше 20 кг. Короче господин прокурор области Бучиан А.Е. может пора провести проверку по написанному и навести порядок в аэропорту Новосибирска, соблюсти закон и поставить интересы людей на первое место, а не прибыль, зарабатываемую сволочными методами.
19:31:53 07-01-2024
Мне больше всего понравился аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Красивый и удобный, только досматривают по несколько раз - такого точно нигде нет. А Толмачево не хуже и не лучше многих других европейских и азиатских! Обычная канитель. Эскалаторы работают нормально. А травелаторы нынче при современном пассажиропотоке ставить просто смысла нет. Восстановится логистика и травелаторы поставят. Это сделать совершенно не сложно!
20:24:24 07-01-2024
Как я понял, критика мучила в основном опухшая нога. И в комплекте ку ней пошёл аэропорт.
21:08:06 07-01-2024
А я пенсионерка. Летела в июле. Тележек НЕТ. Надо пробежать ВЕСЬ аэропорт, чтобы пристроить вещи. Мест мало. Посадку прреносили 4 раза по 20 минут. Сесть негде. И какой специалист расчитывает количество туалетов для женщин??? По статистике у нас женщин давно больше, чем мужчин. К тому же женщины в основном с детьми. Им нужно больше времени на туалет. А делают одинаковое количество М и Ж. В итоге в женском всегда очередь, а в мужском нет. Камера хранения одна на такое длинное пространство. Набегалась, устала ужасно. Да и эстетики никакой. Задавил морально и физически этот аэропорт
21:10:13 07-01-2024
Пооностью согласна. В зоне выхода к самолету сплошной торговый ряд. Людям, если много вылетов вообще негде сесть. Улетала 30.12. Задержка рейса. Люди и дети сидят на полу. Огромный терминал и нефункционален на 50%.
21:57:27 07-01-2024
Согласен это конструкция инвалид и организация работы аэровокзала сравнима с приемкой зэков на этапе . Полное г- но уроды проектировщики и организаторы
22:41:42 07-01-2024
Да,Новосибирск никогда не дотягивал до Барнаула …
23:11:14 07-01-2024
Нормальный аэропорт. Мне всё нравится . Мы летом летали в Питер. Чисто, современно. В туалете чисто,ничего сломанного нет. В Ожидание самолёта все сидели. Пусть этот дизайнер с Алтая сидит дома.
00:32:53 08-01-2024
Аэропорт ужас ужасный! Непродуман, не для людей. Все очень далеко, сидеть негде, подъехать невозможно . В старом было удобнее, комфортнее . А беготня на улице во всю длину терминала и обратно … Без тележек… А кто насмехался над больной ногой … лично вам говорю, старость и болячки не за горами… Аэропорт должен быть удобным для всех. Есть еще пассажиры с маленькими детьми.
00:37:50 08-01-2024
Новый терминал Толмачево - вполне хороший. Имею представление об аэропортах страны. 1. Д.Снитко из местного аэропорта не вылетал/не прилетал? Это к опухшей ноге. Пешком, наверное, очень удобно… 2. В Толмачах сделаны рукава для посадки/высадки пассажиров. 3. Организация выхода из аэропорта (при наличии их достаточного количества как признает сам автор) - прерогатива не дизайнеров/строителей, а местной авиаадминистрации. 4. Наличие в зоне вылета торговых рядов не минус, а плюс. Вместо того, чтобы тупо смотреть в стену, у вас есть возможность выбрать общепит и там подождать свой рейс. Там вайфай, зарядка, еда/питье, комфорт. Наличие большого количества пассажиров 30.12? Вы серьезно? Так во всем мире - это Новый год, люди летят домой или в гости. 5. Количество туалетов М и Ж - это регламент по отрасли, а не решение местного аэропорта. 6. Работа курилок - это вопрос службы эксплуатации. 7. Про Бен-Гурион: отвратительный аэропорт. Именно по причине работы служб безопасности. Там столько кордонов не только по прилету, но и при отлете, что остается впечатление прохождения полосы препятствия. 8. И вишенка на торте: читатель Елена пишет про превосходство аэровокзалов времен СССР. Просто сравните местный аэропорт и Толмачи.
00:49:31 08-01-2024
Я бы ко всему добавил очень неудобную развязку и логистику для автомобилей мало того что все платно если один раз заехал и пассажиры не успели выйти то второй заезд платный . А ещё до сих пор не могут подвести к порту электричку Губер только обещает для города миллионика это позор как и четвертый мост и станция спортивная одним словом нет в области хозяина
04:28:13 08-01-2024
Никудышно когда ножка болит,Взять,к примеру,аэропорт...
08:06:59 08-01-2024
В Красноярске аэропорт конфетка. Не так уж давно модернизированный. Ожидала от Нска что-то подобное. Но увы, разочарована. Удобства не добавилось.
13:07:18 08-01-2024
Марина (08:06:59 08-01-2024) В Красноярске аэропорт конфетка. Не так уж давно модернизиро... Емельяново в Красе вполне новый, а не реконструированный терминал имеет. Разница в этих терминалах в основном в работе обслуживающего персонала. Толмачево как главный хаб для С7 могли бы поработать с персоналом над качеством обслуживания.
10:18:15 08-01-2024
Что это сниткО само спроектировало ?
14:54:57 08-01-2024
Опять обсуждают новосибирский терминал те, кто в барнаульском даже ни разу не был? Скучно в стародраченино живется? Развлекаетесь хоть так?
21:01:53 08-01-2024
Гость (14:54:57 08-01-2024) Опять обсуждают новосибирский терминал те, кто в барнаульско... Новосибирский терминал уже обсуждали на специализированных форумах, где он получил самые негативные оценки. А здесь, еа местном ресурсе еще по божески оценили.
11:58:00 09-01-2024
Снитко весьма известный рекламный деятель как минимум, в Сибири, стал известен в рамках проекта Punk You, ныне покойного. Но тут он высказал своё частное мнение, как все, к сожалению, пользователи интернетов. И да, то, что у него болела нога, вполне себе может быть объяснением того, что он так оценил удобство аэропорта, но это должно быть воспринимаемо как критика объективно существующей проблему, которой можно было бы избежать... От себя добавлю, лично мне нравится новосибирский аэропорт хотя бы тем, что там в углу не сидит неопрятная баба и не орёт: "пян-се! пян-се!"