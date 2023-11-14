Как будут строить новый терминал аэропорта в Барнауле и когда его сдадут

Об этом губернатору рассказал гендиректор компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков

14 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: Антон Федотов /правительство Алтайского края

Строительство нового терминала аэропорта имени Германа Титова официально стартовало 14 ноября в Барнауле. На объекте побывал губернатор Алтайского края и генеральный директор компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков. Они обсудили основные этапы грандиозной стройки и пояснили, как будет функционировать комплекс во время работ. Если кратко, то все будет хорошо.

Как будут идти работы?

Сейчас подрядчик установил вагончики для рабочих. Идет разборка павильона прилета, где и будет возведен новый терминал. Для прилетающих в Барнаул пассажиров построят временный павильон. Он будет готов в январе 2024 года. Однако его будут использовать по необходимости. Сейчас же прилетающих обслуживают в основном здании комплекса.

Кроме того, пришлось "подрезать" привокзальную площадь. Это, естественно, отразилось на количестве парковочных мест.

"Летом это может сказаться на ситуации, но будем думать, как решить эту проблему. Не нужно, чтобы пассажиры шли с чемоданами и бросали машины далеко от здания", – пояснил губернатору Сергей Рудаков.

По его словам, каркас будущего терминала будет собран в мае 2024 года. В самую большую нагрузку над возведением комплекса будут работать 250 человек и не менее 40 единиц техники.

"У нас есть уверенность, что все идет нормально. Предполагаем, что рост числа пассажиров будет выше, чем планировали. Этот год мы можем закончить с приростом пассажиропотока 13-14%, хотя в среднем по стране 10%", – добавил Сергей Рудаков.

Как только новый терминал будет готов, начнется реконструкция существующего комплекса. Там в будущем появится терминал для международных перелетов.

Когда завершат работы?

Завершить строительство терминала планируют в 2025 году. Пропускная способность нового терминала составит 1,1 млн пассажиров, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время, – порядка 9,8 тыс. кв. м. Стоимость работ составит почти 7 миллиардов рублей.

Каким будет новый терминал?

Здание будет разделено на несколько зон: это зоны контроля, пути перемещения пассажиров и персонала, служебные и технические помещения, залы вылета и прилета, зоны коммерции, кухни, медпункт, зона регистрации и выдачи багажа, санитарно-бытовые помещения, система обработки багажа, служебные помещения и комната матери и ребенка.

Все входы в здание сделают в один уровень с землей для обеспечения беспрепятственного доступа всех групп населения.

Проектируемый терминал будет иметь три надземных и один подземный этаж, все они будут соединены эскалаторами и лифтами.

Новый терминал будет высотой 22,7 метра от средней планировочной отметки и площадью почти 9,8 тысячи квадратных метров. Площадь первого этажа – 3,9 тысячи кв. м, второго – 2,5 тысячи кв. м, третьего – почти 2,5 тысячи кв. м, а подвального – около 752 кв. м.

О том, как будет выглядеть терминал, можно подробнее прочитать по ссылке.