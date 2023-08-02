Алтайский думец помог сельскому дворнику, который потерял работу из-за инсульта

Работодатель отказывался платить по больничному листу

02 августа 2023, 17:39, ИА Амител

Фото: pokayadoma.ru

Три года житель села Крутиха отработал в местном отделении Сбербанка дворником. Позднее у мужчины случился инсульт и его частично парализовало, сейчас он прикован к кровати. Ухаживает за сыном его 83-летняя мать. Финансовая организация отказывалась платить по больничному листу, пока в ситуацию не вмешался депутат Госдумы от Алтайского края лидер местных эсеров Александр Терентьев.

Из Сбербанка, где работал мужчина, позвонили в тот же день, когда его увезли по скорой, поинтересовались самочувствием и попросили вернуть инвентарь. Спустя две недели его выписали из больницы, и мама теперь ухаживает за лежачим сыном. На ее просьбу по оплате больничного листа Сбербанк ответил отказом.

Александр Терентьев незамедлительно инициировал прокурорскую проверку. Надзорные органы изучили ситуацию, подтвердили факт, что мужчина работал на основании договора возмездного оказания услуг с ООО "СовТехСибирь", который не раз продлевался. Последний был заключен сроком до 31 мая 2023 года. За шесть месяцев дворник должен был получить 43 тысячи рублей. Однако поскольку юрлицо расположено в Новосибирске, краевая прокуратура направила дело новосибирским коллегам.

"В результате принятых прокуратурой Новосибирской области мер реагирования 11 июля ООО "СовТехСибирь" заключен трудовой договор с сыном заявительницы, подписан приказ о приеме на работу и о прекращении трудового договора. Произведен окончательный расчет в размере 41 728 рублей", – сообщает надзорное ведомство.

Кроме того, работодателем перечислены работнику средства за три дня нетрудоспособности – 1641 рублей. Накануне стало известно, что мужчине уже перевели около 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба реготделения "Справедливой России - За правду".