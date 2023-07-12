Алтайский думец помог жительнице Каменского района вернуть паспорт

Из-за отсутствия документа женщина не могла получить пенсию по инвалидности

12 июля 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: мвд.рф

Почти год жительница села Корнилово Каменского района не могла получить паспорт, который она сдала на замену по достижении 45 лет. Сотрудники миграционной службы сообщили женщине, что документ, которым она пользовалась с 1999 года, был выдан с нарушением, а значит — не действителен. Проблему удалось решить благодаря вмешательству депутата Госдумы Александра Терентьева, сообщает пресс-служба реготделения "Справедливой России — За правду".

Специалисты отказали менять паспорт, сославшись на результаты прокурорской проверки, которая проводилась в отношении женщины. Но как сообщила депутат Корниловского сельсовета Татьяна Мутова, проводилась эта проверка "халатно". "Не выяснены все обстоятельства, при которых был выдан женщине паспорт гражданина РФ ранее, которым она все время пользовалась, получала пенсию как инвалид 3-й группы", – настаивает сельский депутат.

После этого Мутова обратилась за помощью к Александру Терентьеву, так как самостоятельно не смогла справиться с бюрократической машиной. Парламентарию понадобилось несколько запросов, чтобы урегулировать ситуацию.

В МВД РФ объяснили, что женщине нужно пройти процедуру приема в гражданство Российской Федерации. Однако решение вопроса затянулось из-за установления личности. Тем временем заявительница девять месяцев без документов вынуждена жить на иждивении многодетной малоимущей семьи, в которой воспитывается 10 детей, поскольку не получает пенсии по инвалидности. Отказывают ей и в срочном стационарном лечении.

Александр Терентьев обратился к главному полицейскому края Андрею Подоляну за помощью в ускорении решения вопроса. После чего заявительницу пригласили в отдел по вопросам миграции для подачи заявления о признании гражданкой РФ. Вскоре она смогла получить новый паспорт.