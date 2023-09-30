Депутат Госдумы рассказал, как жители Донбасса голосовали за присоединение к России

Ровно год назад Даниил Бессарабов находился в Донбассе в качестве международного наблюдателя

30 сентября 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается в России 30 сентября, вспомнил, как проходил судьбоносный референдум по присоединению к РФ. Ровно год назад парламентарий вместе с однопартийцами-единороссами находился в Донбассе в роли международного наблюдателя.

"Мы своими глазами видели происходящие исторические события. Это действительно был праздник для людей, которые восемь лет ждали, натерпелись всего: угроз, взрывов, смертей. Но они оставались преданными своей малой родине и искренне желали быть с Россией", – отметил Бессарабов.

Несмотря на обстрелы, явка в новых регионах была очень высокая, продолжил депутат. Референдум проходил при соблюдении мер безопасности. Граждане могли отдать голос по месту проживания, работы и в традиционном формате – на избирательных участках.

"От работников избирательных комиссий я слышал, что в их адрес идут угрозы от киевского режима, в том числе в отношении их детей. Вбрасывались поддельные документы, фейки о необходимости приостановить работу комиссии из-за угроз безопасности людям. Нашим спецслужбам приходилось отрабатывать сигналы по минированию избирательных участков", – поделился депутат.

Но все это не сломило людей, которые шли и высказывали свое мнение: быть ли им с Россией или нет. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42% жителей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%.