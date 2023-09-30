Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

Благодаря жителям новых субъектов Россия стала еще сильнее, заявил президент

30 сентября 2023, 09:00, ИА Амител

Президент Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что РФ благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее. А защищая Донбасс и Новороссию, "мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу".

По словам российского лидера, нашу страну ждет масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов, эти цели будут достигнуты.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.