Десятки жителей Тюменцевского района обратились в приемную депутата Госдумы

Люди жаловались на транспортную недоступность, плохую воду и сложность получения медпомощи

26 марта 2024, 17:30, ИА Амител

Выездная Общественная приемная в Тюменцевском районе / Фото: пресс-служба "Справедливой России - За правду"

22-23 марта в Тюменцевском районе Алтайского края работала выездная Общественная приемная депутата Госдумы, социалиста Александра Терентьева. Руководитель приемной Оксана Молодых провела в нескольких селах общие встречи и личные приемы.

Жители райцентра Тюменцево рассказали о проблемах с оформлением звания ветерана труда и оптимизированных социально-значимых объектах. Сейчас люди переживают за качество работы почты в связи с прокатившейся оптимизацией. Были обращения по поводу доставки детей в школу, в том числе от мамы пятерых детей. Она рассказала, школа находится более чем в трех километрах от дома. Также на встрече селяне поднимали вопросы строительства церкви и Дома культуры, компенсации за откачку сточных вод инвалидам, законопроекте о надбавке к пенсии за продолжительный стаж.

В селе Ключи люди пожаловались на закрытые филиала налоговой службы в Тюменцево, теперь приходится ездить в Барнаул. Есть вопросы и к водопроводным сетям. Люди вынуждены делать свои скважины, но вода там плохая. А еще ключевцы не понимают, почему должны платить за вывоз мусора, которого у них почти не образуется.

На мусорную реформу пожаловались и жители Грязново. А еще они переживают за вырубку леса и гибель рыбы в озере Большое Утичье из-за деятельности частного предприятия, разводящего там горбунца и гаммаруса. Селяне интересуются, когда в регионе организуют переработку стекла и почему хлеб сейчас делают из пшеницы 4 класса, которая раньше была фуражным зерном.

Вырубка леса и плата за мусор волнуют также жителей Андроново. А еще люди рассказали, что не имеют транспортного сообщения с райцентром, нормально работающей почты, есть вопросы к лекарственному обеспечению.

В селе Черемшанка также жалобы на транспорт, машина до райцентра стоит 800 рублей, недоступность медпомощи и санаторно-курортное лечение.

Жители поселка Королевский рассказали о плохом транспортном сообщении с "большой землей", проблемах с водоснабжением и отсутствии слесарей, которые могут починить неисправности с газовым баллоном или электричеством. А в Вылково проблемы с водопроводом.

Оксана Молодых дала людям разъяснения и консультации. Большинство вопросов Александр Терентьев проработает в рамках своей законотворческой и правозащитной деятельности.