НОВОСТИЭкономика

Экономист рассказала, стоит ли скупать доллары в нынешней обстановке

По словам Инны Федуловой, в ближайшей перспективе совсем курс американской валюты не упадет

27 июня 2023, 11:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Скупать либо продавать доллары в нынешней обстановке – не лучшая идея, считает кандидат экономических наук, начальник отдела сопровождения научно-инновационной деятельности АГАУ Инна Федулова.

"В ближайшей перспективе совсем курс не упадет, но придет к равновесному положению. Однако скупать или продавать доллары в нынешней обстановке я не рекомендую", – заявила Федулова в беседе с amic.ru.

По ее словам, такие незначительные колебания курса не принесут той спекулятивной выгоды, на которую все рассчитывают.

Еще больше о ситуации с деньгами на фоне событий выходных дней вы сможете узнать в статье amic.ru, в которой редакция привела мнения и других алтайских экспертов.

Экономика доллар

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:26:44 27-06-2023

Кому рассказывают экономисты, у тех кто скупает есть свои экономисты, у народа нет денег скупать доллары.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:44 27-06-2023

Эта новость для жителей Алтайского края. Стоит ли скупать доллары. У которых все деньги уходят на еду и оплату кредиты/коммуналка/проезд.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:02 27-06-2023

чё они, эти советчики, как с цепи сорвались!?

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров