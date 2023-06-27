Экономист рассказала, стоит ли скупать доллары в нынешней обстановке

По словам Инны Федуловой, в ближайшей перспективе совсем курс американской валюты не упадет

27 июня 2023, 11:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Скупать либо продавать доллары в нынешней обстановке – не лучшая идея, считает кандидат экономических наук, начальник отдела сопровождения научно-инновационной деятельности АГАУ Инна Федулова.

"В ближайшей перспективе совсем курс не упадет, но придет к равновесному положению. Однако скупать или продавать доллары в нынешней обстановке я не рекомендую", – заявила Федулова в беседе с amic.ru.

По ее словам, такие незначительные колебания курса не принесут той спекулятивной выгоды, на которую все рассчитывают.

Еще больше о ситуации с деньгами на фоне событий выходных дней вы сможете узнать в статье amic.ru, в которой редакция привела мнения и других алтайских экспертов.