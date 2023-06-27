Экономист рассказала, стоит ли скупать доллары в нынешней обстановке
По словам Инны Федуловой, в ближайшей перспективе совсем курс американской валюты не упадет
27 июня 2023, 11:21, ИА Амител
Скупать либо продавать доллары в нынешней обстановке – не лучшая идея, считает кандидат экономических наук, начальник отдела сопровождения научно-инновационной деятельности АГАУ Инна Федулова.
"В ближайшей перспективе совсем курс не упадет, но придет к равновесному положению. Однако скупать или продавать доллары в нынешней обстановке я не рекомендую", – заявила Федулова в беседе с amic.ru.
По ее словам, такие незначительные колебания курса не принесут той спекулятивной выгоды, на которую все рассчитывают.
Еще больше о ситуации с деньгами на фоне событий выходных дней вы сможете узнать в статье amic.ru, в которой редакция привела мнения и других алтайских экспертов.
11:26:44 27-06-2023
Кому рассказывают экономисты, у тех кто скупает есть свои экономисты, у народа нет денег скупать доллары.
11:26:44 27-06-2023
Эта новость для жителей Алтайского края. Стоит ли скупать доллары. У которых все деньги уходят на еду и оплату кредиты/коммуналка/проезд.
12:08:02 27-06-2023
чё они, эти советчики, как с цепи сорвались!?