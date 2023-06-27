Экономисты говорят: главное — не поддаваться панике

27 июня 2023, 06:29, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Паника в минувшие выходные на фоне нестабильной ситуации в стране заставила многих россиян спешно снимать со своих счетов рубли. Люди начали скупать евро и доллары в попытке сохранить сбережения. Были и те, кто решились на этот шаг, чтобы заработать. В результате во многих крупнейших банках курс американской валюты превысил отметку 90 рублей, а за евро просили более сотни. В обменниках цены были еще в два раза выше. Почему в периоды такой нестабильности вкладываться в доллар – плохая идея и что вообще будет дальше с курсом валют, amic.ru выяснил у экспертов из Алтайского края.

В надежде сохранить сбережения

Серьезные политические и экономические встряски всегда сеют панику и полную неопределенность среди населения. Люди бегут менять рубли, опасаясь потерять накопления, и этим успешно пользуются банки, зарабатывая на финансовой неграмотности населения, – они уже традиционно повышают курс валют, говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Именно так все произошло 24 июня 2023 года в России. Во многом из-за нестабильного эмоционального фона кто-то купил билеты в Армению по 200 тысяч, а кто-то запасался долларами по 200 рублей, отмечает финансовый директор ООО "Арсал", кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

"По биржевому курсу, как это было раньше, купить валюту даже в спокойное время достаточно сложно. Долларов и евро не хватает, поэтому банки набрасывают к курсу ЦБ еще 2-4 рубля. А на фоне паники меркантильные финансовые организации увеличивают цену дополнительно. Банки просто зарабатывают на панических настроениях населения. Это чистая спекуляция", – говорит Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Директор алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталий Шульга отмечает, что серьезные скачки курса доллара и евро пришлись на выходные, когда организованных торгов на Московской бирже не было. Поэтому справедливую оценку этой валютной пары увидеть было невозможно, подчеркивает собеседник агентства.

"Курс доллара на уровне 150-200 рублей, который мы увидели, это не что иное, как спекуляция на страхах и эмоциях населения. То же самое касается резких подъемов цен на различные товары. Это ненормально. Просто отдельные финансовые организации воспользовались моментом. В понедельник биржа открылась, и мы увидели, что курс довольно быстро вернулся в свое текущее русло и даже стал снижаться относительно пятницы. Сейчас он держится на отметке выше 85 рублей", – рассказывает Виталий Шульга.

В целом колебания на рынке валют происходят постоянно. Курс доллара начал расти еще больше месяца назад, отмечает кандидат экономических наук, начальник отдела сопровождения научно-инновационной деятельности АГАУ Инна Федулова. Это произошло из-за снижения стоимости сырьевых ресурсов, в частности, нефть марки Brent сейчас торгуется ниже 80 долларов за баррель.

В итоге наши экспортные доходы в долларах снизились, как и предложение этой валюты на внутреннем рынке. При этом начался сезон отпусков, а в этот период спрос на американскую валюту всегда возрастает. Финансовый рынок, как любой другой, отреагировал, и курс доллара начал расти. Отразился на нем и 11-й пакет санкций в отношении РФ, говорит Федулова.

Получится ли сейчас заработать на купле-продаже доллара?

Ситуация уже выравнивается и в ближайшее время доллар будет укладываться в коридор от 80 до 90 рублей, отмечает Артем Поломошнов. Такой баланс, по его мнению, сохранится до конца года и будет комфортен для российской экономики: мы сможем взаимодействовать с внешними партнерами из дружественных стран.

А вот обычным гражданам без особой нужды выходить на валютный рынок нет смысла, говорит Анатолий Ижболдин-Кронберг. Менять рубли нужно только в том случае, если доллары вам нужны по объективным причинам. Например, у вас на днях запланирован отпуск за границей или горит контракт с иностранцами. Но даже в этом случае эксперт советует не пороть горячку и выждать 12 часов – даже за это короткое время курс может серьезно откатиться.

"Определенные резервы в валюте, в том числе долларах и евро, держать можно, но не стоит скупать их, когда начинается волатильность (колебания цены относительно своего среднего значения, – прим. ред.). Настоятельно рекомендую воздерживаться от эмоциональных покупок. В долгосрочной перспективе неплохо иметь финансовый портфель с диверсификацией активов, чтобы не складывать яйца в одну корзину. Если одни валюты провалятся, курс других вырастет", – отмечает собеседник агентства.

Однако если раньше при любых сомнениях эксперты рекомендовали вкладываться в доллары и евро, сейчас все чаще советуют посмотреть в сторону юаня. Многие расчеты Россия теперь ведет в валюте Китая. В ней же хранится значительная часть нашего золотовалютного резерва, подчеркивает Анатолий Ижболдин-Кронберг.

"Доллары и евро рассматривали, как твердую валюту для вложений вдолгую, потому что у них был меньше инфляционный потенциал. Они медленнее обесценивались, чем рубль. Сейчас этот фактор сводится на нет, так как темпы инфляции по отношению к рублю у них выровнялись и теперь сопоставимы с нашими. По крайней мере, в этом году", – говорит эксперт.

Поэтому в таких критических ситуациях, как это было на выходных, Ижболдин-Кронберг рекомендует сохранять холодную голову и не реагировать на колебания курсов валют слишком эмоционально: скакнув наверх, курс валюты неизбежно откатывается назад.

Делать долгосрочные прогнозы по дальнейшему курсу рубля собеседник агентства не берется и отмечает, что это дело неблагодарное: что будет дальше – не знает никто. При этом о серьезном укреплении рубля на данный момент говорить не приходится, подчеркивает эксперт. Но отмечает, что ослабление национальной валюты играет на руку компаниям, зарабатывающим на экспорте нефти, газа, полезных ископаемых. Оплата по таким контрактам идет в долларах или в другой валюте, а зарплату и налоги они платят в рублях. В конечном итоге такое положение дел выгодно государству, так как помогает решить проблемы сбалансированности бюджета, а он, как известно, у нас дефицитный.

"Если ничего экстремального не произойдет, в недолгосрочной перспективе укрепление курса рубля может начаться в 2024 году. На фоне выборов президента курс может стабилизироваться. Но и то при условии, что в бюджете будет достаточно денег или их напечатают. Если это произойдет, в это время и нужно будет покупать доллар, если вы верите в него и хотите иметь в американской валюте определенный запас", – говорит Ижболдин-Кронберг.

Однако заработать на том, чтобы купить доллары сейчас, чтобы потом продать, – не получится, отмечает Артем Поломошнов. В периоды потрясений он рекомендует сохранять холодную голову и воздержаться от резких движений.

"Определенная волатильность в ближайшие дни еще возможна. Но курс уже почти вернулся к уровню пятницы. Если новых потрясений не произойдет, то рубль, наоборот, укрепится. Движение до 82 рублей за доллар вполне возможно", – говорит Артем Поломошнов.

Покупать доллар сейчас смысла нет, соглашается Виталий Шульга. По прогнозам эксперта, в ближайшее время его курс будет снижаться.