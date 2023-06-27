Алтайский эксперт рассказал, что будет с курсами валют в ближайшие дни

Он отметил, что заработать на том, чтобы сейчас купить доллары, а после продать — не получится

27 июня 2023, 00:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минувшие выходные на фоне нестабильной ситуации в России заставили многих россиян спешно принимать финансовые решения. В частности, люди стали покупать валюту, из-за чего ее курс подскочил местами до 200 рублей. В беседе с amic.ru финансовый директор ООО "Арсал", кандидат экономических наук Артем Поломошнов рассказал, можно ли заработать на скачках валюты и что будет с ее курсом в ближайшие дни.

Он отметил, что заработать на том, чтобы сейчас купить доллары, а после продать – не получится.

"Определенная волатильность в ближайшие дни еще возможна. Но курс уже почти вернулся к уровню пятницы. Если новых потрясений не произойдет, то рубль, наоборот, укрепится. Движение до 82 рублей за доллар вполне возможно", – заявил он.

По этой причине Поломошнов посоветовал сохранять холодную голову в такие моменты и отказываться от резких движений.

Еще больше о ситуации с деньгами на фоне событий выходных дней вы сможете узнать в статье amic.ru, в которой редакция привела мнения и других алтайских экспертов.