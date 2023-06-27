Алтайский эксперт рассказал, в каком случае сейчас стоит менять рубли на доллары

Делать это нужно только при необходимости – да и то лучше немного подождать, говорит Анатолий Ижболдин-Кронберг

27 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обычным гражданам без особой нужды выходить на валютный рынок смысла сейчас нет. Об этом в беседе с amic.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг.

По его словам, менять рубли сейчас следует только в том случае, если доллары вам нужны по объективным причинам – например, это может быть отпуск за границей в ближайшие дни или горит контракт с иностранцами. Но даже в этом случае эксперт советует не спешить и выждать 12 часов, так как даже за такое короткое время курс может серьезно откатиться.

"Определенные резервы в валюте, в том числе долларах и евро, держать можно, но не стоит скупать их, когда начинается волатильность (колебания цены относительно своего среднего значения, – прим. ред.). Настоятельно рекомендую воздерживаться от эмоциональных покупок. В долгосрочной перспективе неплохо иметь финансовый портфель с диверсификацией активов, чтобы не складывать яйца в одну корзину. Если одни валюты провалятся, курс других вырастет", – отмечает собеседник агентства.

Еще больше о ситуации с деньгами на фоне событий выходных дней вы сможете узнать в статье amic.ru, в которой редакция привела мнения и других алтайских экспертов.