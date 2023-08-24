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Алтайский фермер, у которого сожгли технику, просит помощи в уборке урожая

Мужчина ищет тех, у кого есть свободные комбайны

24 августа 2023, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Фермер из Алтайского края, который ранее сообщил о поджоге его техники, просит помощи в социальных сетях. Его запрос опубликовали в сообществе "Вкурсе 22".

Предприниматель рассказал о том, что неизвестные сожгли сельхозтехнику, которая была подготовлена к уборке урожая. По словам мужчины, поджигатели знали, что делают и специально наносили ущерб колесам и двигателям.

Сейчас фермер обратился к подписчикам в социальных сетях с просьбой помочь в уборке урожая.

"Если кто-то может оказать помощь в уборке урожая! Может у кого-то есть свободные комбайны, - прошу вас о помощи", - написал аграрий. 

Алтайский край Происшествия сельское хозяйство

Комментарии 4

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Гость

10:18:40 24-08-2023

А где гарантия что помощников не спалалят ?

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Гость

13:19:40 24-08-2023

Не могу понять почему поджигателей не нашли. Войа идет, каждый кто посмел поднять руку на тех, кто обеспечивает государство едой, должен быть найден и наказан как враг государства и народа.

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Гость

10:56:50 25-08-2023

Гость (13:19:40 24-08-2023) Не могу понять почему поджигателей не нашли. Войа идет, кажд... Угу. частники и обеспечивают..

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Гость

10:56:21 25-08-2023

Пусть в соседнем колхозе попросит, может помогут частнику. Ну или сам в колхоз записывается.

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