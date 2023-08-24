Алтайский фермер, у которого сожгли технику, просит помощи в уборке урожая

Мужчина ищет тех, у кого есть свободные комбайны

24 августа 2023, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео

Фермер из Алтайского края, который ранее сообщил о поджоге его техники, просит помощи в социальных сетях. Его запрос опубликовали в сообществе "Вкурсе 22".

Предприниматель рассказал о том, что неизвестные сожгли сельхозтехнику, которая была подготовлена к уборке урожая. По словам мужчины, поджигатели знали, что делают и специально наносили ущерб колесам и двигателям.

Сейчас фермер обратился к подписчикам в социальных сетях с просьбой помочь в уборке урожая.

"Если кто-то может оказать помощь в уборке урожая! Может у кого-то есть свободные комбайны, - прошу вас о помощи", - написал аграрий.