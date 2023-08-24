Алтайский фермер, у которого сожгли технику, просит помощи в уборке урожая
Мужчина ищет тех, у кого есть свободные комбайны
24 августа 2023, 08:35, ИА Амител
Кадр из видео
Фермер из Алтайского края, который ранее сообщил о поджоге его техники, просит помощи в социальных сетях. Его запрос опубликовали в сообществе "Вкурсе 22".
Предприниматель рассказал о том, что неизвестные сожгли сельхозтехнику, которая была подготовлена к уборке урожая. По словам мужчины, поджигатели знали, что делают и специально наносили ущерб колесам и двигателям.
Сейчас фермер обратился к подписчикам в социальных сетях с просьбой помочь в уборке урожая.
"Если кто-то может оказать помощь в уборке урожая! Может у кого-то есть свободные комбайны, - прошу вас о помощи", - написал аграрий.
10:18:40 24-08-2023
А где гарантия что помощников не спалалят ?
13:19:40 24-08-2023
Не могу понять почему поджигателей не нашли. Войа идет, каждый кто посмел поднять руку на тех, кто обеспечивает государство едой, должен быть найден и наказан как враг государства и народа.
10:56:50 25-08-2023
Гость (13:19:40 24-08-2023) Не могу понять почему поджигателей не нашли. Войа идет, кажд... Угу. частники и обеспечивают..
10:56:21 25-08-2023
Пусть в соседнем колхозе попросит, может помогут частнику. Ну или сам в колхоз записывается.